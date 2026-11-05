Por: Noticiero 90 minutos

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El fuerte terremoto del 10 de agosto dejó tras de sí un escenario crítico en materia de infraestructura y seguridad para los residentes de varios inmuebles, obligados a evacuar por el temor a un inminente derrumbe. Esta situación, si bien responde a la necesidad de salvaguardar vidas, expuso una vulnerabilidad inesperada: la inseguridad. Los ciudadanos han observado, con frustración, cómo sus pertenencias han quedado a merced del robo y el despojo, mientras sus viviendas permanecen desocupadas por orden preventiva. Así lo revela Noticiero 90 Minutos, que documenta los hechos y recoge testimonios de quienes han sido directamente afectados.

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El caso emblemático es el del edificio Asadega, estratégicamente localizado sobre la calle novena con carrera 39, justo frente al coliseo de hockey. El inmueble, catalogado en alto riesgo, fue evacuado por completo tras el sismo. Sin embargo, la ausencia de sus habitantes generó un nuevo problema: la constante incursión de delincuentes que, sin restricción horaria, aprovechan la desprotección para saquear. Entrar a la fuerza se ha convertido en algo frecuente; han roto cristales, forzado accesos y desvalijado apartamentos, según expuso José Suárez, coordinador del proceso de reconstrucción. Suárez señaló que no solo han robado objetos que los propietarios no lograron evacuar, sino también elementos fijos de la infraestructura como sanitarios y lavamanos.

En medio de este drama, Paola Cabrera, dueña de uno de los apartamentos, explicó por qué muchos damnificados debieron dejar sus cosas en el edificio: estaban obligados por las circunstancias. Cabrera recordó que, hace unos 15 días, le sustrajeron una computadora portátil, una tablet, juguetes y varias pertenencias de alto valor sentimental, recuerdos de su hijo mayor y de su padre fallecido. Otros vecinos han perdido televisores, y el problema también ha tocado a deportistas destacados: dos campeones paralímpicos, residentes en los pisos quinto y sexto, se vieron afectados por los hurtos.

La inseguridad ni siquiera ha respetado a los trabajadores. José Aragón, encargado de las primeras reparaciones, denunció que fue víctima de robo de todas sus herramientas, incluidas pulidoras y extensiones eléctricas. Así, los residentes y el personal enfrentan no solo el desafío de reconstruir, sino también la incertidumbre de volver a un lugar donde ya nada es seguro, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas han tomado los afectados del edificio Asadega tras el terremoto y los robos?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los afectados han denunciado públicamente la situación y han tratado de recuperar lo perdido en la medida de sus posibilidades, aunque muchos damnificados se han visto obligados a dejar sus pertenencias en el lugar por falta de alternativas seguras. Las acciones de los residentes han estado más centradas en la denuncia y en destacar la necesidad de apoyo, ya que el riesgo estructural impide su retorno y complica cualquier intento de proteger sus bienes.

¿Cómo han actuado los delincuentes para ingresar al edificio Asadega tras la evacuación?

Según lo relatado por José Suárez, coordinador de reconstrucción citado por Noticiero 90 Minutos, los delincuentes han roto ventanas y violentado puertas para acceder a los apartamentos en el edificio Asadega. Estos individuos han robado tanto objetos personales de valor como elementos fijos de la propiedad, como sanitarios y lavamanos. Esta situación ha incrementado la preocupación y angustia de los residentes, quienes se sienten indefensos ante los constantes saqueos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.