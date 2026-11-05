Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La posibilidad de que Andrés Hurtado vuelva a aspirar a la Alcaldía de Ibagué ha empezado a generar expectativas entre distintos sectores políticos y ciudadanos. Esta intención tomó fuerza luego de que el exalcalde, quien ocupó el cargo entre 2020 y 2023, comunicara de manera informal a su entorno familiar y político que está considerando volver a competir por el cargo. Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte de Hurtado ni tampoco una campaña inscrita, fuentes próximas aseguran que la opción está siendo valorada seriamente dentro de su círculo cercano.

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Hasta hace poco tiempo, la proyección política de Hurtado parecía orientarse hacia un objetivo departamental, pues había sostenido reuniones y acercamientos en torno a una posible aspiración a la Gobernación del Tolima. Sin embargo, en los últimos días el panorama habría cambiado y su interés se centraría nuevamente en el Palacio Municipal de Ibagué. El regreso de Hurtado a la agenda local aún no es público, pero se percibe como una decisión estratégica que podría estar motivada por evaluaciones del escenario electoral y por la percepción de apoyo que podría conservar en la ciudad.

No obstante, este eventual regreso a la arena electoral ocurre en un contexto marcado por varios asuntos judiciales que involucran al exmandatario. De acuerdo con la información conocida, Hurtado enfrenta investigaciones relacionadas con el uso del estadio Manuel Murillo Toro para celebrar el cumpleaños de su hijo en marzo de 2021. Adicionalmente, está vinculado a un proceso judicial sobre el contrato de interventoría del proyecto del puente de la calle 60, en el que la Fiscalía le imputó el delito de peculado por apropiación. Es importante resaltar que el exalcalde no aceptó los cargos ante la autoridad competente.

A las anteriores investigaciones, se suma otra por presunto enriquecimiento ilícito en torno al crecimiento de su patrimonio durante y después de su gestión en la Alcaldía de Ibagué. La eventualidad de su candidatura se da en medio de estos procesos, lo que representa un factor crucial que podría influir en la percepción ciudadana y en las posibilidades de apoyo político rumbo a las elecciones regionales de 2027.

Por ahora, Andrés Hurtado solo ha comunicado su intención en círculos reservados y continúa evaluando el ambiente político local mientras sus procesos judiciales siguen su curso. El desenlace de estas circunstancias será determinante para su futuro político y para el electorado de Ibagué.

¿Por qué Andrés Hurtado podría volver a aspirar a la Alcaldía de Ibagué?

Andrés Hurtado podría considerar una nueva aspiración a la Alcaldía de Ibagué debido a un cambio en sus planes políticos, pasando de explorar una posible candidatura a la Gobernación del Tolima a enfocarse nuevamente en el ámbito municipal, de acuerdo con información compartida en su círculo cercano. Esta intención aún no es oficial y se mantiene en evaluación según el panorama electoral y el respaldo que el exalcalde sienta que conserva en la ciudad.

¿Cómo podrían afectar los procesos judiciales a la posible candidatura de Andrés Hurtado?

Los procesos judiciales que enfrenta Andrés Hurtado, incluyendo investigaciones por el uso del estadio Manuel Murillo Toro, presuntas irregularidades en contratos y enriquecimiento ilícito, son un aspecto clave que podría incidir en su posible candidatura. Aunque no ha sido condenado y no ha aceptado los cargos imputados por la Fiscalía, estos expedientes juegan un papel relevante en la percepción pública y el respaldo político que podría obtener para las elecciones regionales de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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