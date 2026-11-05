El Eln rompió el silencio sobre el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández y confirmó que tiene a la oficial del Ejército en su poder. Sin embargo, el anuncio vino acompañado de una advertencia directa a las fuerzas militares: el grupo armado las responsabilizó por cualquier situación que pueda poner en peligro la vida de la uniformada si intentan rescatarla.

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La confirmación llegó a través de un video divulgado este jueves 5 de noviembre de 2026, en el que integrantes del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) leyeron un comunicado sobre el caso.

En la grabación, el Eln aseguró que la captura ocurrió el pasado 4 de noviembre, durante una operación que describió como una acción de registro y control urbano. Según su versión, unidades especializadas del grupo, después de un trabajo de inteligencia, interceptaron a la subteniente, quien pertenece al Cuerpo Élite de Inteligencia del Ejército Nacional.

“Nos responsabilizamos de esta operación militar y a la vez responsabilizamos a las Fuerzas Armadas de Colombia por cualquier intento de rescate que ponga en riesgo su vida”, manifestó el grupo armado en el video.

Además, el Eln envió un mensaje a los familiares de Pantoja y aseguró que la mujer se encuentra bien. “Que María Camila se encuentra bien y se le respetará sus derechos de acuerdo a las realidades de la guerra que vive la región”, señaló el comunicado.

El secuestro ocurrió en Saravena, Arauca, donde, según la información conocida por las autoridades, hombres armados interceptaron a la militar cuando estaba en una vía pública y la obligaron a subir a una motocicleta. La cercanía con Venezuela también encendió las alertas ante la posibilidad de que haya sido trasladada al otro lado de la frontera, como informó Pulzo.

Tras conocerse el caso, el Ejército activó las operaciones de búsqueda con apoyo de otras fuerzas. Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella rechazó el secuestro y exigió la liberación inmediata de la subteniente.

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