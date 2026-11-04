El Ejército Nacional confirmó el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, integrante del Grupo de Caballería Mediano N.° 18, quien fue interceptada cuando se movilizaba por el casco urbano de Saravena, Arauca.

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De acuerdo con la Décima Octava Brigada, la oficial habría sido abordada por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. Según información de inteligencia militar, el hecho habría sido perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), específicamente del Frente Domingo Laín Sáenz.

Las circunstancias en las que ocurrió el secuestro son materia de investigación. Una vez conocida la situación, el Ejército activó los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación con otras instituciones para establecer el paradero de la uniformada.

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De la Espriella exigió liberación de la subteniente y lanzó advertencia al Eln

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre el secuestro de la oficial y exigió al grupo armado su liberación inmediata. A través de una publicación en sus redes sociales, rechazó el hecho y advirtió que su Gobierno no permitirá que el secuestro sea utilizado para intimidar a la Fuerza Pública.

“¡Al Eln le advierto: se equivocaron de Gobierno!” No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública y desafiar la autoridad del Estado”, escribió el mandatario.

De la Espriella también aseguró que ordenó desplegar todas las capacidades del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrar a María Camila Pantoja Hernández y conseguir su regreso sana y salva.

Además, exigió a los responsables respetar la vida y la integridad de la subteniente y permitir su liberación inmediata, sin condiciones.

“¡Con nuestros héroes no se mete nadie!”, concluyó el presidente en su pronunciamiento.

¡EXIJO LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE NUESTRA SUBTENIENTE MARÍA CAMILA PANTOJA HERNÁNDEZ! Condeno y rechazo categóricamente el cobarde secuestro de nuestra oficial del Ejército Nacional en Saravena, Arauca, a manos de terroristas del ELN, Frente Domingo Laín Sáenz. Según información de inteligencia militar, dos criminales armados que se movilizaban en motocicleta habrían interceptado a nuestra subteniente. ¡AL ELN LE ADVIERTO: SE EQUIVOCARON DE GOBIERNO! No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública y desafiar la autoridad del Estado. He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestro Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrarla y lograr su regreso sana y salva. A estos criminales les exigimos que respeten su vida e integridad y la liberen de inmediato, sin condiciones. ¡CON NUESTROS HÉROES NO SE METE NADIE! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026

Ejército y Policía adelantan búsqueda de la subteniente secuestrada

Por su parte, la Décima Octava Brigada informó que, en coordinación con la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, adelanta acciones para dar con el paradero de la oficial.

La institución también hizo un llamado a los habitantes de Saravena y de otras zonas de Arauca para que suministren cualquier información que contribuya a ubicar a la subteniente.

Para ello, habilitó la línea gratuita nacional 147 y el número celular 313 297 1482. El Ejército indicó que garantizará absoluta reserva a las personas que colaboren con información.

Mientras avanzan las labores de búsqueda, las autoridades mantienen activos los mecanismos de coordinación para conseguir la liberación de María Camila Pantoja Hernández.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.