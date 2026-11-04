El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó el respaldo del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Durante una entrevista con Semana, aseguró que el apoyo nacional ha sido excepcional y que la ciudad no ha quedado desamparada desde que ocurrió la tragedia.

Eder explicó que, mediante el Fondo Milagro, se identificaron 155 familias especialmente afectadas por el sismo, entre ellas allegados de las víctimas mortales y hogares vulnerables que perdieron sus viviendas.

Estas familias recibieron una bonificación de $159 millones para atender sus necesidades habitacionales.

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Además, hace dos semanas comenzó el trabajo conjunto para financiar las demoliciones de estructuras afectadas. Según el mandatario, hasta el momento se han realizado 20 intervenciones.

El alcalde reconoció que el Fondo Milagro tuvo que ponerse en funcionamiento rápidamente, pero aseguró que está operando bien y que existe una comunicación efectiva con el Gobierno nacional.

También destacó el trabajo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de entregar ayudas humanitarias que ya comenzaron a distribuirse.

Finalmente, Eder señaló que supervisa y autoriza cada pago y procedimiento para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción de Cali.

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