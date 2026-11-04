El momento exacto de un atentado terrorista en el departamento del Cauca quedó registrado en un video que circula en redes sociales. Las imágenes muestran cómo una volqueta cargada con explosivos detonó en el corregimiento de El Estrecho, jurisdicción de El Patía, sobre la vía Panamericana, en un ataque que tenía como objetivo la subestación de Policía de la zona.
La explosión ocurrió este miércoles 4 de noviembre de 2026 y dejó, de manera preliminar, una persona fallecida y varios heridos. La víctima fue identificada como Felipe Joaquín Rivera, un barbero que se encontraba en el sector cuando ocurrió la detonación.
El material audiovisual, compartido por la cuenta de X @elcontrastenoti, muestra la magnitud de la explosión y el momento en que la zona queda cubierta por una nube de humo. La detonación también afectó viviendas, establecimientos comerciales y vehículos que estaban cerca del lugar.
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Este es el instante en que una volqueta cargada con cilindros y artefactos explosivos fue accionada en el corregimiento de El Estrecho, municipio de El Patía, al sur del Cauca, sobre la vía Panamericana.
El atentado, que habría estado dirigido contra la subestación de Policía del sector, dejó como saldo preliminar una persona fallecida y al menos seis heridas. La onda explosiva también ocasionó graves daños en viviendas, establecimientos comerciales y vehículos.
La intervención de las autoridades y las alertas sobre el vehículo permitieron detectar la amenaza antes de que pudiera acercarse más a las instalaciones policiales. Sin embargo, la detonación terminó causando una tragedia.
La vía Panamericana permanece afectada por esta emergencia mientras avanzan las labores de atención e investigación.
⚠️ IMÁGENES DEL MOMENTO DE LA EXPLOSIÓN.
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— El Contraste (@elcontrastenoti) November 4, 2026
¿Cómo ocurrió el atentado en El Patía, Cauca?
De acuerdo con información conocida por las autoridades, la volqueta no habría alcanzado a llegar hasta la subestación policial. Las alertas de conductores que transitaban por la vía Panamericana y los controles de la fuerza pública permitieron advertir sobre el vehículo sospechoso. Ante esa situación, los responsables habrían activado los explosivos antes de llegar al objetivo.
El estallido se registró aproximadamente a las 11:20 de la mañana y provocó afectaciones en un sector comercial del corregimiento. Según Blu Radio, la detonación ocurrió frente a establecimientos de barbería y dejó heridas a dos mujeres adultas mayores, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial.
En cuanto al balance de víctimas, los primeros reportes hablaron de un fallecido y al menos tres heridos, aunque otras actualizaciones elevaron a seis el número de personas lesionadas.
Disidencias de las Farc estarían detrás del ataque
Las autoridades investigan la posible participación de la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc, que tiene presencia en esta zona del departamento. Sin embargo, la responsabilidad del grupo armado todavía es materia de investigación.
Tras la detonación, la vía Panamericana tuvo que ser cerrada temporalmente mientras los organismos de emergencia atendían a los afectados y las autoridades verificaban las condiciones de seguridad del sector.
El atentado vuelve a poner la atención sobre la situación de orden público en el Cauca, donde las comunidades han quedado expuestas a ataques contra instalaciones de la fuerza pública y sectores habitados por civiles.
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