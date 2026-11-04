Un conductor de un bus articulado de Transmilenio fue víctima de un ataque con arma de fuego el martes 3 de noviembre, en Bogotá. El hecho ocurrió en inmediaciones de la estación Centro Memoria, donde un hombre que se movilizaba en una motocicleta habría descendido del vehículo para dispararle al trabajador.

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De acuerdo con información conocida por El Tiempo, la víctima fue identificada como Marcial Alberto Zamudio Alarcón, de 66 años, quien no registra antecedentes judiciales.

Tras recibir los disparos, el conductor fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. La Policía Metropolitana de Bogotá atendió el caso y puso en marcha las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido.

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El teniente coronel Luis Pardo, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana, citado por el medio, explicó que el atacante descendió de una motocicleta y disparó contra el trabajador del sistema de transporte público.

Policía no descarta ataque sicarial contra conductor de Transmilenio

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el ataque podría estar relacionado con un caso de sicariato. Sin embargo, la Policía aclaró que esta posibilidad todavía es materia de investigación y que no se ha establecido el móvil de la agresión.

Unidades de policía judicial e inteligencia adelantan la recolección de material probatorio y labores de vecindario para reconstruir las circunstancias del ataque e identificar al responsable.

Según explicó el oficial, los investigadores cuentan con testimonios de personas que estaban en el lugar y que podrían aportar elementos para establecer cómo ocurrió la agresión.

La Policía Metropolitana también solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita ubicar y capturar al responsable. Las personas que tengan datos sobre el caso pueden comunicarse con la línea de emergencias 123 o acudir al CAI más cercano.

Transmilenio rechazó el ataque contra uno de sus conductores

Este miércoles 4 de noviembre, Transmilenio se pronunció sobre el ataque armado y confirmó que uno de los conductores del componente troncal resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

En su comunicado, la empresa rechazó los hechos de violencia contra el personal que participa en la operación del sistema y manifestó su preocupación por las agresiones que ponen en riesgo la vida y la integridad de sus colaboradores.

La entidad también indicó que las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar al responsable. Además, aseguró que está dispuesta a entregar la información que requieran los investigadores y colaborar con las diligencias judiciales.

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