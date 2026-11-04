Hay preocupación en una familia por la ubicación de Catalina Chalá Gómez, una mujer de 30 años que desapareció desde la tarde de este martes, 3 de noviembre, justo después de coger un Transmilenio en Bogotá.

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Tal como informó Blu Radio, la mujer trabaja como asesora del Banco de Occidente, por lo que salió de su trabajo sobre las 6:30 de la tarde ya para irse a su casa.

De hecho, sobre las 7:00 de la noche logró conversar con su familia, asegurándoles que ya se encontraba en la estación Universidades e iba con destino al Portal Suba, un recorrido que no suele demorarla mucho.

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Sin embargo, nunca llegó a su sitio de destino, pues luego de esa llamada no hubo más contactos con la mujer, así que aumentó la preocupación entre sus familiares y amigos.

Por eso mismo, las autoridades ya comenzaron con la revisión de los videos de seguridad de la estación para determinar si efectivamente la mujer se montó al articulado o pasó algo antes. En caso de montarse, se tratará de seguir la ruta para ver qué ocurrió, si fue interceptada o por qué no llegó a su destino en las últimas horas.

Lo que sí pide la familia es que ese proceso se adelante rápido, puesto que cada hora que pasa puede ser fundamental para dar con el paradero de la mujer y así evitar situaciones lamentables.

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Cifra de desaparecidos en Bogotá

Esta es una situación que no deja de preocupar porque cada vez se reportan más personas desaparecidas en la capital. De hecho, según cifras del Concejo de Bogotá, en el primer semestre de 2026, la capital colombiana registró un total de 1.340 reportes de personas desaparecidas (entre el 1 de enero y el 30 de junio), tal como recopilan los datos del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) de Medicina Legal. Durante el año 2025 completo se habían registrado 2.360 denuncias en la capital

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