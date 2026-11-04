El Movistar Arena de Bogotá comenzó noviembre con una nueva identidad y una modificación que tomó por sorpresa a los asistentes habituales de sus conciertos. Desde el pasado 1 de noviembre de 2026, el escenario dejó atrás el nombre que lo acompañó durante ocho años y pasó a llamarse El Corazón de Bogotá-Arena.

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La decisión marca el final de una etapa comercial que comenzó en 2018, cuando el antiguo Coliseo Cubierto El Campín fue renovado y abrió sus puertas como Movistar Arena. Desde entonces, el nombre de la compañía de telecomunicaciones quedó asociado a uno de los principales escenarios de espectáculos de la capital colombiana.

Sin embargo, el cambio no solamente despertó comentarios por la salida de Movistar. Durante las semanas anteriores, muchos ciudadanos especularon sobre la posibilidad de que el recinto adoptara el nombre de Tigo, debido a la integración empresarial entre las dos compañías de telecomunicaciones.

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La expectativa tenía relación con los movimientos del sector, pues Millicom, casa matriz de Tigo, asumió el control de la operación de Movistar en Colombia y comenzó el proceso de integración de ambas marcas. Por eso, para algunos usuarios, el siguiente paso lógico era que el escenario también adoptara la denominación Tigo Arena.

No obstante, esa posibilidad no se concretó. En su lugar, el recinto recibió el nombre de El Corazón de Bogotá-Arena, una denominación que busca establecer una identidad propia y mantener una relación directa con la ciudad, sin depender de una marca comercial de telecomunicaciones.

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Criticas por el nuevo nombre del Movistar Arena

La modificación tampoco ha tenido una recepción unánime. En redes sociales comenzaron a aparecer comentarios de usuarios que cuestionan la nueva denominación y manifiestan que preferían el nombre anterior. Algunas de las reacciones apuntan a que El Corazón de Bogotá-Arena resulta una denominación poco práctica para identificar el escenario, mientras otros consideran que seguirán llamándolo Movistar Arena.

Por ahora, el cambio corresponde a la identidad del recinto y no modifica su funcionamiento. Los conciertos, espectáculos y eventos culturales continuarán con la programación establecida, sin alteraciones para los asistentes.

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Así, después de ocho años, Bogotá deja atrás el nombre Movistar Arena y comienza una nueva etapa con una denominación que ya abrió el debate entre quienes frecuentan este escenario.

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