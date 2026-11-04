Marcial Alberto Zamudio Alarcón, de 66 años, es el conductor de Transmilenio que fue atacado a tiros el martes 3 de noviembre en Bogotá. El trabajador recibió varios disparos en inmediaciones de la estación Centro Memoria y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Según la información conocida por El Tiempo, el hombre no registra antecedentes judiciales.

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El ataque ocurrió en el deprimido vial cercano a esa estación del sistema de transporte público. De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana, un hombre que se movilizaba en una motocicleta descendió del vehículo y disparó contra el conductor del bus articulado. Después de la agresión, la víctima fue auxiliada y llevada a un centro médico, donde permanecía bajo atención médica.

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El teniente coronel Luis Pardo, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que las primeras versiones apuntan a que el agresor llegó en una motocicleta y abrió fuego contra el trabajador. Las autoridades acudieron al lugar tras recibir el reporte de lo sucedido y comenzaron las labores para reconstruir cómo ocurrió el ataque.

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La investigación quedó en manos de unidades de policía judicial e inteligencia, que recopilan material probatorio y testimonios de personas que estaban en la zona. También adelantan labores de vecindario para establecer la identidad del responsable y determinar qué motivó la agresión. Entre las hipótesis está la posibilidad de un ataque sicarial, aunque por ahora no existe una conclusión oficial sobre el móvil.

Este miércoles 4 de noviembre, Transmilenio se pronunció sobre lo ocurrido y confirmó que uno de sus conductores del componente troncal resultó herido en un ataque con arma de fuego cerca de la estación Concejo de Bogotá. La empresa indicó que el trabajador fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica, y rechazó los hechos de violencia contra quienes participan en la operación del sistema.

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La entidad también manifestó que está dispuesta a entregar la información que requieran las autoridades para avanzar en la investigación. Además, expresó su preocupación por las agresiones que ponen en riesgo la vida y la integridad de sus colaboradores, y reiteró su compromiso con la seguridad de conductores, trabajadores y usuarios del transporte público.

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