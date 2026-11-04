Por: Portal Bogotá

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Durante el mes de noviembre de 2026, en Bogotá, la medida de pico y placa para taxis se implementa con estricta regularidad, afectando la movilidad diaria en la ciudad. De acuerdo con lo informado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la restricción rige desde el 1 hasta el 30 de noviembre, aplicando de lunes a sábado entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m. El control sobre la circulación de taxis depende del último dígito de la placa del vehículo, con un calendario detallado que establece qué números pueden transitar cada día.

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Según la fuente oficial de la SDM, la medida no opera durante los domingos ni en festivos, lo que ofrece un alivio temporal tanto para taxistas como para usuarios en estas fechas señaladas. Por ejemplo, el domingo 1 de noviembre y el lunes festivo 2 de noviembre la restricción no estuvo vigente, permitiendo la libre circulación de todos los taxis sin distinción por número de placa.

Durante el resto del mes, el esquema se hace más complejo: cada día habilita la circulación de ciertos números de placa, dejando a otros fuera de servicio en el horario estipulado. La organización semanal de la restricción se detalla minuciosamente. Por ejemplo, el martes 3 de noviembre pudieron circular taxis cuyas placas terminaban en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que el miércoles 4 de noviembre fue el turno para placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Esta dinámica rotativa se mantiene durante las semanas siguientes, con ligeras variaciones en los dígitos permitidos.

Es clave resaltar que el calendario establecido busca administrar el flujo vehicular con el fin de reducir la congestión en horarios críticos y mejorar la movilidad urbana. Además, de acuerdo con la información publicada por la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, este control solo afecta a taxis y no contempla vehículos particulares en estos días específicos, aunque los particulares también tienen restricciones propias en otras fechas según comunica la entidad.

La implementación de esta política exige a los conductores estar atentos a los días y dígitos permitidos, evitando así sanciones y contribuyendo a una mejor circulación en la capital. Al concluir el mes, el lunes 30 de noviembre, la circulación corresponde a taxis con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0, cerrando así el ciclo de restricciones del mes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa para taxis en Bogotá durante noviembre de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, el pico y placa para taxis en Bogotá en noviembre de 2026 aplica de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., dependiendo del último dígito de la placa. Los domingos y días festivos la restricción no está vigente para este servicio público y el calendario establece de forma específica qué números pueden circular cada día.

¿Qué taxis pueden circular cada día según el pico y placa en Bogotá?

El calendario divulgado por la Secretaría Distrital de Movilidad detalla los últimos dígitos de placa permitidos para circular diariamente. Por ejemplo, el 3 de noviembre circularon placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Esta rotación diaria requiere atención constante de los conductores para consultar si ese día están habilitados o no, evitando sanciones por incumplimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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