Por: Canal Uno

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En horas de la mañana de este miércoles 4 de noviembre se han presentado distintos hechos que han generado problemas de movilidad en varias zonas del sur de la ciudad, y que han afectado el servicio de Transmilenio y algunas rutas de Transmizonales, dejando a miles de usuarios afectados.

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Afectaciones en la Avenida Boyacá con avenida Gaitán Cortés

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá y Transmilenio, manifestaciones ajenas a la operación del sistema generan afectación parcial de las rutas de Transmizonales en la avenida Boyacá con avenida Gaitán Cortés, y en la carrera 51 con calle 58 sur; debido a la situación, los servicios de Transmizonal realizan desvíos operativos temporales.

(Vea también: Atacan a conductor de Transmilenio dentro de bus en Bogotá; sicario huyó en motocicleta)

La última actualización de la situación, con corte a las 9:50 a.m., de acuerdo con Transmilenio, reportó 6.438 usuarios afectados.

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⏰ #TMAhora ( 9:51 a.m.) 📍 Carrera 51 # 58 sur ⚠️ 🔀 Por manifestación ajena a la operación los servicios de TransMiZonal en el sector activan desvíos operativos temporalmente. 👥Usuarios afectados: 6.438 https://t.co/QF5siTRaRq — TransMilenio (@TransMilenio) November 4, 2026

Caos en la autopista Sur por bus de Transmilenio varado

Aproximadamente a las 7 de la mañana, Transmilenio anunció que uno de sus articulados había quedado varado en la autopista Sur con carrera 61A, en inmediaciones de la Estación Sevillana, cortando el paso de la flota que se movilizaba en sentido sur norte, generando retrasos en las rutas.

Como medida para mejorar el flujo de los artículos, los buses comenzaron a movilizarse por la calzada mixta entre Venecia y la intersección de Villa del Río, lo que generó tráfico lento en la autopista Sur; la estación Sevillana tuvo que ser cerrada temporalmente.

A las 8:00 a.m., Transmilenio anunció que el bus articulado que se encontraba varado había sido retirado, habilitando el paso de los buses por la calzada exclusiva y habilitando nuevamente la estación Sevillana.

Hay una estrellada en el cruce de Madelena y hay un trancón que va hasta Soacha. Imágenes desde el Portal Sur, la gente bajándose de los buses de Transmilenio a caminar: pic.twitter.com/NAZEuuOZCA — Ren⁷ ⊙⊝⊜ 🇨🇴 (@gigidaeng) November 4, 2026

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