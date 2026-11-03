Un hombre de aproximadamente 33 años fue encontrado muerto dentro de un hotel del centro de Bogotá, en un hecho ocurrido el lunes 2 de noviembre. El hallazgo se registró en un establecimiento ubicado en la carrera 10.ª con calle 22, cerca de la estación San Diego de TransMilenio.

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De acuerdo con la información preliminar, la víctima sería un ciudadano venezolano cuyo cuerpo fue encontrado en una habitación del segundo piso del inmueble. Tras recibir la alerta, las autoridades llegaron al lugar para verificar lo sucedido y adelantar los procedimientos judiciales.

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Hasta el hotel se desplazaron uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes realizaron las primeras diligencias y el levantamiento del cuerpo.

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Entre las versiones que están bajo análisis se encuentra la posibilidad de que el hombre hubiera sido asesinado delante de sus hijos. Sin embargo, este dato hace parte de las hipótesis preliminares y deberá ser confirmado o descartado por los investigadores.

Otra de las líneas que se busca esclarecer es un posible ajuste de cuentas, aunque hasta el momento no se han establecido los móviles de la muerte ni se ha confirmado oficialmente esa hipótesis.

La Fiscalía General de la Nación informó que el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad encargada de establecer las causas del fallecimiento.

Según la información conocida, la Fiscalía confirmó el hallazgo del hombre sin vida y señaló que no se descarta que se trate de un homicidio. Los resultados de los análisis forenses serán determinantes para orientar la investigación.

Como parte de las labores investigativas, las autoridades revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel y de los alrededores. Con estos registros buscan reconstruir los momentos previos al hallazgo y establecer quiénes estuvieron en el establecimiento.

Las primeras versiones recogidas en el sector indican que el cuerpo fue retirado hacia el mediodía del lunes, mientras funcionarios de las autoridades permanecieron en el lugar adelantando las diligencias correspondientes.

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El caso también causó inquietud entre comerciantes y residentes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por los hechos de inseguridad que, según señalaron, se han presentado durante las últimas semanas.

“Hay inseguridad por todo lado aquí”, expresó uno de los habitantes del sector al referirse a la situación que se vive en los alrededores del hotel.

Por ahora, la investigación quedó en manos del CTI de la Fiscalía, que deberá establecer cómo ocurrió la muerte, verificar las versiones sobre la posible presencia de los hijos de la víctima y determinar si existe alguna relación con un presunto ajuste de cuentas.

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