La celebración de Halloween en Bogotá dejó imágenes de largas filas y aglomeraciones a las afueras de Theatron, uno de los establecimientos nocturnos más conocidos de la capital. Videos compartidos en redes sociales muestran cómo cientos de personas esperaban para ingresar al lugar, en una congestión que, según quienes estuvieron allí, se extendía por cerca de dos cuadras.

Sigue a PULZO en Discover

La alta asistencia convirtió el ingreso en una situación complicada. En las grabaciones se observa a una multitud reunida frente al establecimiento y, en medio de la espera, a varias personas empujando hasta tumbar las vallas que se habían instalado para organizar las filas y mantener el orden.

Las imágenes provocaron comentarios por la magnitud de la aglomeración y por los momentos de descontrol que se vivieron durante la noche. La logística buscaba canalizar el ingreso de los asistentes, pero la cantidad de personas que llegó terminó desbordando la organización dispuesta en el exterior.

La congestión también tiene una explicación: para muchas personas, visitar Theatron durante Halloween se ha convertido en una tradición. El establecimiento es uno de los bares más grandes y reconocidos de Bogotá, por lo que suele atraer a un número considerable de asistentes en fechas especiales.

Por eso, aunque las imágenes muestran dificultades en el acceso, la situación no necesariamente significa que el establecimiento haya sido responsable del caos. La alta demanda de personas que querían ingresar fue uno de los factores que marcaron la noche.

Halloween es una de las fechas de mayor movimiento para los bares y discotecas, pues muchos salen a celebrar con disfraces y encuentros entre amigos. Sin embargo, la zona de Chapinero volvió a llamar la atención por la cantidad de público que recibió.

De acuerdo con los comentarios de asistentes, este sector de Bogotá estuvo especialmente congestionado por segundo año consecutivo durante la celebración. Los videos de Theatron terminaron convirtiéndose en una muestra del reto que supone recibir a tantas personas en una misma zona y en una de las noches más concurridas del año.

* Pulzo.com se escribe con Z