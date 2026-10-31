Una noche de Halloween terminó en tragedia en Mariquita, Tolima. Una adolescente de 15 años murió luego de resultar gravemente herida durante las caravanas de motocicletas que recorrieron el municipio el viernes 30 de octubre. La joven fue trasladada al hospital San José, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

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La menor fue identificada como Zahira Nicolle González Serrato, estudiante de la Institución Educativa Gonzalo Jiménez de Quesada, de acuerdo con Caracol Radio. La adolescente llegó al centro asistencial con lesiones de gravedad que no pudo superar.

El caso no fue el único que dejó la jornada. Así mismo, al menos otros 10 jóvenes ingresaron al hospital San José con heridas sufridas en accidentes de tránsito durante las caravanas de Halloween. La situación encendió las alertas por los riesgos de estas actividades en las vías del municipio.

A través de un comunicado, la Alcaldía de Mariquita lamentó la muerte de la adolescente y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados.Eel pronunciamiento de la administración municipal, que se refirió a los hechos como parte de las denominadas ‘caravanas del terror’.

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Además, la Alcaldía señaló que había advertido previamente que estas actividades no contaban con autorización. Según explicó la administración, la Secretaría General y de Gobierno informó a la ciudadanía que no había recibido ninguna solicitud formal para organizar las caravanas.

El pronunciamiento también insistió en que el cuidado de la vida y el respeto por las normas son una responsabilidad compartida entre ciudadanos y autoridades. La tragedia deja nuevamente bajo la lupa los riesgos de las caravanas de motocicletas durante las celebraciones de Halloween.

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