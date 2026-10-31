Por: Caracol TV

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Un accidente de tránsito se registró en la vía Soacha–Mesitas del Colegio, en Cundinamarca. En el siniestro estuvieron involucrados un bus de servicio intermunicipal y un automóvil particular. Según el reporte, varias personas resultaron lesionadas y reciben atención por parte de los equipos de emergencia.

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La emergencia generó afectaciones en la movilidad de este corredor vial, donde el paso vehicular permanece restringido mientras se atiende a los afectados y se adelantan las labores correspondientes. En el lugar hacen presencia los Bomberos de San Antonio del Tequendama.

De acuerdo con un reporte más reciente de Blu Radio, el accidente habría dejado ocho personas lesionadas, incluidas tres menores de edad. El siniestro vial ocurrió antes de llegar al caserío de Pradilla, en la vía que comunica a Soacha con Mesitas del Colegio, en Cundinamarca.

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