Por: Portal Bogotá

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La lucha de Bogotá contra las organizaciones criminales en barrios del sur de la ciudad ha tomado un nuevo impulso tras una labor investigativa que llevó a la judicialización de 14 presuntos integrantes de un grupo conocido como ‘Los Usurpadores’. De acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Bogotá, los habitantes del barrio San Germán, ubicado entre las localidades de Usme y San Cristóbal, denunciaron hechos reiterativos de amenazas, agresiones y exigencias económicas desde junio de 2025, lo que desencadenó la intervención de las autoridades.

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Según la Fiscalía General de la Nación, responsable de liderar la investigación, se empleó un modelo estratégico nacional enfocado en analizar de forma estructural el accionar de las organizaciones criminales y su impacto en la convivencia ciudadana. Fueron esenciales las labores conjuntas de análisis criminal, recolección de casos y asociación de patrones, que permitieron individualizar posibles responsables de los delitos.

Los pobladores de San Germán afirmaron que debían entregar diariamente entre 10.000 y 20.000 pesos a cambio de un supuesto servicio de seguridad impuesto por ‘Los Usurpadores’. La negativa a estas exigencias traía consigo amenazas directas, agresiones físicas e incluso hurtos. Hay registros de ingresos forzados a viviendas, sustracción de objetos de valor y amenazas de violencia extrema, llegando hasta el desalojo forzado.

G. Morales Anchico, conocido como alias ‘Memo’, fue identificado por la Fiscalía General de la Nación como el presunto cabecilla encargado de coordinar extorsiones y acciones violentas. En medio de la investigación se documentó la desaparición de dos ciudadanos originarios de Bucaramanga, quienes al intentar realizar una compra en el sector, presuntamente fueron retenidos por el grupo y desde entonces no se sabe nada de ellos.

La acumulación de nueve noticias criminales permitió a un fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputar a los 14 investigados delitos como concierto para delinquir, secuestro extorsivo, desaparición forzada, extorsión y desplazamiento forzado, todos calificados como agravados. Doce de los procesados fueron capturados durante operativos en Bogotá y Tumaco, Nariño, mientras que alias ‘Memo’ y otra persona fueron notificados en centros carcelarios donde permanecían por otros delitos.

La alcaldía y la Fiscalía General de la Nación insisten en la importancia de denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delito a través de la Línea de Emergencias 123, con el fin de fortalecer la lucha contra el crimen y mejorar la seguridad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son ‘Los Usurpadores’ y qué delitos se les atribuyen en Bogotá?

‘Los Usurpadores’ son un grupo delictivo señalado de extorsionar a residentes del barrio San Germán, cobrando sumas diarias de dinero bajo amenazas y agresiones. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, a sus presuntos integrantes se les imputan delitos como concierto para delinquir, secuestro extorsivo, desaparición forzada, extorsión y desplazamiento forzado, todos con agravantes.

¿Cómo pueden los ciudadanos denunciar la extorsión y otros delitos en Bogotá?

La denuncia es fundamental para las investigaciones y sanciones asociadas al crimen en Bogotá. Según la Alcaldía de Bogotá, cualquier ciudadano que sea testigo o víctima de un delito puede comunicarse con la Línea de Emergencias 123, la cual está habilitada para recibir reportes, orientar a la comunidad y activar la intervención de las autoridades competentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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