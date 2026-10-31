Por: El Espectador

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Jota C. emerge como el personaje central en ‘Soy un borracho’, una novela de autoficción en la que la vida marcada por el alcoholismo y el uso de sustancias como la marihuana, la cocaína, el pegante y el bazuco se expone sin reservas. El protagonista, plenamente consciente de su condición de adicto, realiza diversos intentos de rehabilitación asistiendo a Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, como se relata en el texto, sus esfuerzos por dejar el alcohol fracasan y su travesía termina pareciéndose a una reunión de A. A. en el infierno, donde la autocrítica y el desespero se mezclan en un relato crudo sobre la dependencia.

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La novela, según se describe, no oculta la oscuridad inherente al relato, pero la explora también desde la ironía y el humor negro, evocando a figuras literarias fundamentales del realismo sucio como Bukowski o Pedro Juan Gutiérrez. De acuerdo con la información presentada, el realismo sucio es un género literario que retrata las zonas más marginales de la sociedad y suele emplear un lenguaje directo y despojado de adornos, explorando las vidas al borde de la autodestrucción. Castellanos, quien cultiva ese género desde hace años, pone en primer plano sus propias vivencias en un relato que navega entre la confesión brutal y la expresión literaria descarnada.

Se resalta en el texto que la autoficción —género donde el autor se convierte en personaje y narrador principal— diluye los límites entre vida y obra: lo que se cuenta podría no ser la verdad autobiográfica, pues, como se advierte, no hay que olvidar que podría tratarse de un ejercicio netamente literario. “Soy un borracho” se describe, entonces, como una descarga emocional, una narración a toda velocidad, y sigue la tradición de viajes literarios al estilo de Jack Kerouac, destacado representante del movimiento beatnik, donde la escritura es una especie de carrera desenfrenada por las experiencias extremas.

Castellanos, nacido en Ciudad Bolívar, Bogotá, consolida con esta su quinta novela —la segunda publicada con CLU Editores— una carrera literaria que este año le llevó a ser finalista del Premio Nacional de Novela y Cuento de la Cámara de Comercio de Medellín, según los datos proporcionados, reafirmando su apuesta por explorar los rincones más oscuros y a la vez humanos de la existencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata ‘Soy un borracho’ y cuál es el papel de la autoficción en la obra?

‘Soy un borracho’ narra la vida de Jota C., un hombre que enfrenta su adicción al alcohol y otras sustancias y cuyas experiencias se relatan en primera persona, mezclando elementos reales y ficticios. La autoficción se convierte en una herramienta literaria clave al permitir que el autor haga de su propia vida el material de la novela, aunque sin afirmar que cada suceso sea verdadero, pues la frontera entre realidad y ficción permanece difusa dentro de la narración.

¿Qué es el realismo sucio y cómo se manifiesta en la novela ‘Soy un borracho’?

El realismo sucio es un género narrativo que se caracteriza por presentar historias de personajes marginales, desgarrados y al límite, mediante un estilo directo y sin adornos. En “Soy un borracho”, este enfoque se refleja tanto en la crudeza de las anécdotas como en el humor negro que permea las páginas, estableciendo una afinidad con el trabajo de autores como Bukowski y Pedro Juan Gutiérrez, tal como lo indica la información recogida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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