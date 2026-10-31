Carolina Cruz volvió a compartir detalles de su vida familiar y esta vez se refirió a una situación que involucra a la esposa de su padre, Iván Cruz. La conductora de ‘Día a día’ fue consultada sobre la relación que tiene con ella y no ocultó que actualmente no existe comunicación entre ambas.

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La respuesta llegó mediante una dinámica de preguntas que habilitó en su cuenta de Instagram, espacio en el que sus seguidores suelen preguntarle tanto por su trabajo como por asuntos personales. Al recibir la inquietud sobre cómo se lleva con la pareja de su papá, la presentadora respondió de manera contundente.

“Cero relación. Cuando una persona solo piensa en su bienestar y raya en lo egoísta, difícilmente puede relacionarse”, escribió Carolina, quien acompañó el mensaje con una fotografía junto a su padre.

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Aunque no explicó cuáles fueron los episodios que llevaron a ese distanciamiento, sus palabras se conocen después de que expusiera las dificultades que enfrenta para estar más cerca de Iván Cruz, quien vive en Manizales y tiene diagnóstico de alzhéimer.

La presentadora ha contado que quisiera trasladar a su padre a Bogotá para acompañarlo de manera más cercana durante el avance de la enfermedad. Sin embargo, según explicó anteriormente, una decisión relacionada con la representación legal de él ha limitado las posibilidades de ella y de su hermano.

La situación que le impide tener a su papá en Bogotá

En una anterior interacción con sus seguidores, Carolina explicó que la esposa de Iván Cruz tendría un poder que le permitiría tomar decisiones en representación de él. Según la versión de la presentadora, ese documento fue firmado por su padre y dejó a su pareja como tutora.

“La familia de la esposa de mi papá vive en Manizales y ella le hizo firmar un poder para dejarla a ella como la tutora, así que lastimosamente mi hermano y yo no podemos hacer nada”, manifestó en aquella ocasión.

La conductora también aclaró que, pese a no vivir con él, continúa asumiendo los gastos relacionados con sus necesidades. Entre ellos mencionó la vivienda, los servicios de salud, la ropa, los muebles y la atención odontológica.

Carolina explicó que procura viajar a Manizales para visitarlo cuando sus compromisos se lo permiten y también mantiene el contacto mediante videollamadas. Por ahora, reconoció que llevarlo a vivir con ella no es una posibilidad que pueda concretar.

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