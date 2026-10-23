Carolina Cruz, presentadora de ‘Día a día’, compartió una nueva revelación sobre la situación familiar que vive por el estado de salud de su padre, Iván Cruz, quien padece alzhéimer.

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En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, explicó por qué no ha podido llevarlo a vivir con ella en Bogotá y habló de una decisión relacionada con la esposa de él que, según su versión, limita las posibilidades de actuar junto a su hermano.

La conversación surgió cuando un seguidor le preguntó directamente por qué no vivía con su papá. La presentadora respondió que su permanencia en Manizales no depende únicamente de su voluntad, pues hay circunstancias familiares y legales que, según contó, le impiden cambiar esa situación.

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Carolina Cruz contó qué pasó con el poder que firmó su padre

La vallecaucana explicó que la familia de la esposa de su padre reside en Manizales y señaló que ella habría obtenido un poder para quedar a cargo de su representación. Esa decisión, afirmó, dejó a Carolina y a su hermano sin posibilidad de intervenir como quisieran.

“La familia de la esposa de mi papá vive en Manizales y ella le hizo firmar un poder para dejarla a ella como la tutora, así que lastimosamente mi hermano y yo no podemos hacer nada”, manifestó en respuesta a la pregunta que recibió en redes sociales.

Sus palabras pusieron sobre la mesa una dificultad que va más allá de la distancia entre Bogotá y Manizales. Aunque la presentadora quisiera compartir más tiempo con su padre y tenerlo cerca, aseguró que las condiciones actuales hacen imposible trasladarlo a su hogar.

Por ahora, no se conocen públicamente los documentos relacionados con ese poder ni una versión de las otras personas involucradas. La situación fue expuesta por la propia Carolina al explicar a sus seguidores las razones por las que su padre continúa viviendo en Manizales.

La presentadora aseguró que responde por los gastos de su papá

En medio de sus declaraciones, Carolina también quiso dejar claro que la distancia no significa que se haya desentendido de las necesidades de Iván Cruz. Según explicó, asume los gastos relacionados con su bienestar y procura visitarlo siempre que sus compromisos se lo permiten.

“Yo respondo económicamente por todo lo que necesita mi papá, lugar donde vive, salud, muebles, ropa, odontología, etc., y voy a verlo cada que es posible”, aseguró.

La presentadora añadió que llevarlo a Bogotá no es una alternativa viable en este momento. “Traerlo a Bogotá hoy en día es imposible, así que no tengo otra opción”, expresó, al explicar por qué su padre continúa en la ciudad donde reside desde hace varios años.

El alzhéimer de Iván Cruz ha sido una preocupación para Carolina

La situación familiar se suma al proceso de salud que atraviesa Iván Cruz, diagnosticado con alzhéimer. Carolina ha hablado en distintas ocasiones de lo difícil que ha sido acompañarlo durante esta etapa, especialmente porque no puede estar a su lado todo el tiempo.

En agosto de 2026, durante una entrevista con el programa ‘La Red’, la presentadora contó que su padre todavía reconocía a sus hijos, aunque tenía dificultades para identificar a sus nietos. También ha recurrido a las videollamadas para mantener el contacto con él cuando no puede viajar a Manizales.

Meses atrás, además, compartió un mensaje en el que reafirmó su compromiso de acompañarlo con amor y paciencia, incluso si la enfermedad afecta cada vez más su memoria.

“Te amamos, papi, hemos estado y estaremos siempre a tu lado; así tengamos que recordarte a cada segundo que somos tus hijos, lo haremos con más amor y paciencia”, escribió.

Con sus nuevas declaraciones, Carolina volvió a mostrar una faceta íntima de su vida y explicó a sus seguidores por qué, pese a responder por las necesidades de su padre y procurar visitarlo, no ha logrado tenerlo viviendo cerca de ella.