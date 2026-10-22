Por: El Espectador

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La escritora británica J.K. Rowling, reconocida por ser la autora de los libros de "Harry Potter", reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres frente al activismo trans, afirmando que continuará apoyando acciones legales para proteger estos derechos, a pesar de haber sido blanco de "una avalancha de amenazas de muerte, violación y tortura" en los últimos años, según sus propias palabras. De acuerdo con el escrito difundido en su página web, este nuevo ensayo aparece seis años después de un texto previo sobre el mismo conflicto, en el que Rowling expuso los motivos personales y sociales que la impulsaron a pronunciarse.

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La autora subrayó que, desde aquel primer ensayo, su posición no ha cambiado, aunque reconoce que "el panorama sin duda ha cambiado" y que ahora su activismo tiene un componente tanto teórico como práctico. Agregó que las represalias y el acoso contra mujeres que defienden espacios exclusivos para ellas persisten, evidenciando que el debate sigue vigente y polarizado. Entre las iniciativas que ha impulsado se encuentra Beira's Place, un centro ubicado en Edimburgo, Escocia, dedicado a brindar atención a víctimas de violencia sexual, así como un fondo creado para cubrir los gastos judiciales de quienes deciden defender sus derechos en tribunales.

Rowling argumenta que el movimiento trans dominante es "elitista hasta la médula", pues a su juicio afecta principalmente a mujeres con menos recursos, mientras que aquellas en posiciones privilegiadas sufren menos impactos e incluso llegan a beneficiarse de esta agenda. En el texto, muestra su malestar también hacia otras mujeres, incluyendo políticas y figuras mediáticas, que desacreditan a quienes intentan preservar sus derechos y la existencia de espacios reservados donde, insiste, no deberían ingresar hombres que se identifican como mujeres.

No obstante, Rowling rechaza la interpretación de que su postura sea contraria a los derechos de las personas trans. Reconoce la existencia de personas trans vulnerables, que merecen apoyo y protección, pero enfatiza que estos apoyos no deben comprometer los derechos arduamente alcanzados por las mujeres. La escritora, quien ha revelado haber sido víctima de violencia doméstica y agresión sexual, defiende que las mujeres requieren espacios separados para garantizar su seguridad e intimidad, especialmente en casos de víctimas de agresión sexual.

Las opiniones de la autora han sido fuertemente rechazadas en redes sociales y por figuras de la saga cinematográfica, como Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson. Por otro lado, algunas mujeres trans han expresado en plataformas como X que el enfoque de Rowling representa, en sus palabras, "una exigencia de que desaparezcamos en una definición puramente biológica" que otros controlan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué J.K. Rowling sigue defendiendo espacios exclusivos para mujeres?

De acuerdo con Rowling, su insistencia en proteger espacios exclusivos para mujeres tiene origen en la necesidad de garantizar la intimidad y seguridad, especialmente para aquellas que han sido víctimas de violencia sexual. La autora considera que permitir el acceso de hombres que se identifican como mujeres a estos lugares vulnera derechos obtenidos con esfuerzo y puede poner en riesgo a quienes más protección necesitan.

¿Cuáles han sido las principales críticas a las posturas de J.K. Rowling sobre el activismo trans?

Según el texto, las críticas hacia Rowling provienen de redes sociales y de actores relacionados con la saga de "Harry Potter". Diversas voces consideran que sus declaraciones menoscaban la inclusión y la seguridad que representaban sus obras, mientras que mujeres trans argumentan que su visión excluye su realidad y refuerza una definición de género restringida a lo biológico, generando sentimientos de invisibilidad y vulnerabilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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