Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la transformación de la ciudad avanza con fuerza gracias a la puesta en marcha de actividades centradas en la Línea 1 del Metro de Bogotá, una obra que promete cambiar la calidad de vida de quienes habitan y transitan la capital. Un ejemplo de estas acciones es ‘Tu voz construye ciudad’, una sensibilización desarrollada por el equipo social del Metro. Este proyecto busca promover una cultura ciudadana comprometida, donde el desarrollo del Metro se entienda como un ejercicio colectivo y corresponsable. Según información de bogota.gov.co, la actividad se realiza semanalmente en puntos clave de las localidades de Bosa y Kennedy, zonas identificadas por su impacto directo en el proyecto.

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La estrategia consiste en desplegar jornadas informativas y de diálogo, donde quienes transitan el espacio público —denominados población flotante— pueden aportar sus opiniones, ideas y compromisos. Se emplean carteleras y notas adhesivas, en las cuales los ciudadanos responden a la pregunta “¿Cómo podemos aportar a la construcción de un Metro de Bogotá seguro para todos?”. De este modo, se recogen percepciones, preocupaciones y propuestas, que permiten conocer el sentir y las expectativas frente a la futura operación de la Línea 1.

El núcleo de la iniciativa es reforzar la corresponsabilidad y la apropiación de los nuevos espacios urbanos, transmitiendo la idea de que cada persona ocupa un rol fundamental para una ciudad más segura e incluyente. Para fortalecer estos mensajes, se trabaja, de acuerdo con bogota.gov.co, junto a organizaciones de mujeres, juntas de acción comunal y colectivos del territorio. Esta labor previa ha permitido implementar procesos de co-creación artística, reflexión pedagógica y actividades orientadas a la movilidad sostenible y la equidad de género.

Hasta ahora, 220 personas han participado en estas jornadas, aportando insumos valiosos que giran alrededor de la seguridad, la convivencia y el uso respetuoso de la infraestructura y el espacio público. Uno de los focos principales es prevenir la violencia contra las mujeres y el acoso en el transporte, destacando la importancia de la “Cultura Metro”, entendida como un nuevo modelo de convivencia y respeto. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Metro será mucho más que un nuevo sistema de transporte: representará una nueva forma de vivir la ciudad, donde el cuidado mutuo y la responsabilidad compartida son tan importantes como el viaje mismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las propuestas ciudadanas recopiladas en las jornadas sobre el Metro de Bogotá?

Las propuestas surgidas en las jornadas de ‘Tu voz construye ciudad’ se enfocan principalmente en fortalecer la cultura ciudadana, la seguridad y la apropiación del espacio público. Los participantes resaltan la necesidad de respeto mutuo, convivencia y corresponsabilidad, proponiendo acciones que permitan una movilidad segura y libre de violencias, especialmente hacia las mujeres. Además, buscan consolidar el sentido de pertenencia y organización en el uso de la futura infraestructura del Metro de Bogotá.

¿Cómo fomenta la campaña ‘BogotáModoMetro’ la participación y la cultura ciudadana?

‘BogotáModoMetro’ impulsa a la comunidad a cuidar el espacio público y a respetar a los demás, integrando estos valores como parte fundamental del uso del Metro. La campaña, promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, refuerza la idea de que el Metro trae consigo una nueva manera de vivir en la ciudad, donde la convivencia, la prevención de la violencia y la adopción de la movilidad sostenible se convierten en pilares esenciales del día a día capitalino.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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