La delincuencia en Bogotá no da tregua ni respeta horarios ni entornos estratégicos de la capital. Durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre de 2026, una familia que se desplazaba por el occidente de la ciudad vivió momentos de extrema tensión y zozobra, luego de ser interceptada por criminales que la despojaron de su vehículo particular en las inmediaciones del aeropuerto internacional El Dorado.

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El repudiable hecho de inseguridad se registró puntualmente en la oreja de conexión que une la avenida Ciudad de Cali, en sentido norte-sur, con la calle 26 en dirección hacia el terminal aéreo, una zona perteneciente a la localidad de Fontibón. De acuerdo con los reportes difundidos por el periodista Edward Porras desde El Ojo de la Noche, los asaltantes se movilizaban a bordo de un automóvil de color blanco con el cual cerraron el paso al vehículo de las víctimas, obligándolas a descender abruptamente bajo intimidaciones.

La situación de vulnerabilidad de los afectados se acentuó debido a su conformación, pues el conductor viajaba en compañía de su esposa, sus hijos y una mujer de la tercera edad que integraba el grupo familiar. Tras someterlos a las exigencias de los antisociales, todos los ocupantes fueron obligados a bajar del carro y quedaron completamente a la deriva sobre la vía pública, mientras los delincuentes emprendían la huida con rumbo desconocido a bordo de la camioneta hurtada.

El dramático episodio pudo ser advertido gracias a la solidaridad de varios taxistas y conductores particulares que transitaban a esa hora por el sector aeroportuario, quienes se percataron de la situación de indefensión en la que quedó la familia y dieron aviso inmediato a las líneas de emergencia de la Policía Metropolitana de Bogotá. Tras el reporte, las autoridades desplegaron operativos iniciales para intentar ubicar a las víctimas, barajando entre las hipótesis principales la posibilidad de que se hubieran trasladado por sus propios medios hasta su residencia para salvaguardar su integridad y proceder con la interposición de la denuncia formal.

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Hasta el momento, las autoridades policiales no han divulgado las características específicas del modelo de la camioneta robada ni detalles concluyentes sobre la identidad o el paradero de los integrantes de esta estructura delincuencial. No obstante, equipos especializados de investigación judicial adelantan el rastreo de cámaras de seguridad instaladas en los corredores viales cercanos a la calle 26 y la avenida Ciudad de Cali para reconstruir la ruta de escape de los responsables y dar con la pronta recuperación del automotor.