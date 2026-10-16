Una situación alarmante se presentó en el Complejo Judicial de Paloquemao durante la tarde de este viernes 16 de octubre, por un joven sentado en la ventana de uno de los edificios de allí. De acuerdo con reportes preliminares, esta persona mostraba señales de saltar desde el quinto piso de la zona de los juzgados.

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Un video evidenció al involucrado sentado en el ventanal y con sus piernas hacia el exterior de la importante edificación de Paloquemao. El joven se veía claramente intranquilo, a tal punto de secarse la cara en medio de lágrimas.

Testigos se quedaron al frente del edificio para persuadir y pedirle al hombre que se pusiera a salvo. Otros le decían que llorara y desahogara todo lo que le estuviese ocurriendo.

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#BOGOTÁ. En el Complejo Judicial de Paloquemado, un joven se encuentra en la parte alta de la estructura y amenaza con lanzarse. ​En el lugar, varios ciudadanos intentan persuadirlo y darle palabras de apoyo desde abajo para evitar una tragedia, mientras se aguarda la pronta… pic.twitter.com/QtuNL07YLR — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 16, 2026

Las autoridades no han esclarecido si la persona involucrada en esta situación ya está a salvo.

¿Qué hacer en Bogotá ante una crisis de salud mental?

La Secretaría Distrital de Salud recomienda buscar apoyo emocional y profesional cuando una persona atraviesa una situación que supera sus recursos para afrontarla. Si acompaña a alguien en crisis, escúchelo sin juzgar, mantenga la calma y facilite que reciba atención especializada.

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Estas son algunas recomendaciones y líneas disponibles en Bogotá:

Línea 106: ofrece escucha, orientación y apoyo en salud mental las 24 horas, todos los días. También cuenta con WhatsApp: 300 754 8933 .

ofrece escucha, orientación y apoyo en salud mental las 24 horas, todos los días. También cuenta con WhatsApp: . Línea 123: comuníquese si hay una emergencia que requiere atención inmediata, incluida una alteración grave del comportamiento. Está disponible las 24 horas.

Escuche sin juzgar: permita que la persona exprese sus emociones y evite minimizar lo que siente.

permita que la persona exprese sus emociones y evite minimizar lo que siente. Acompañe y busque ayuda: si es seguro hacerlo, permanezca a su lado mientras contactan a profesionales o servicios de emergencia.

si es seguro hacerlo, permanezca a su lado mientras contactan a profesionales o servicios de emergencia. Busque atención médica: también puede acudir a la EPS o a un servicio de urgencias si necesita valoración profesional.

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