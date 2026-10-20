La posibilidad de construir un nuevo estadio de fútbol en Bogotá ha sido tema de conversación entre los aficionados, especialmente ante los problemas que se han tenido en los últimos meses con Sencia y El Campín.

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Sin embargo, el Hipódromo de Los Andes, ubicado en Chía, Cundinamarca, fue una de las alternativas que Millonarios analizó hace varios años, pero el proyecto no avanzó por dificultades relacionadas con las condiciones del terreno y las restricciones urbanísticas.

Así lo recordó el periodista deportivo Germán Arango, quien, en diálogo con ‘Otro Fútbol Podcast’, contó que el equipo bogotano contempló ese predio para levantar su propio estadio, incluso con asesoría de un ingeniero extranjero que conocía de primera mano la construcción de escenarios deportivos.

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Según relató Arango, el ingeniero uruguayo Walter Lavalleja, quien lideró la construcción del estadio del Barcelona de Guayaquil, presentó un modelo que se evaluó para el terreno del Hipódromo de Los Andes. La iniciativa estuvo cerca de avanzar, pero durante los estudios y las excavaciones para la cimentación encontraron un obstáculo importante: la presencia de agua en el subsuelo.

El periodista explicó que esa condición habría complicado seriamente la construcción de la infraestructura, hasta el punto de volver prácticamente inviable el proyecto en ese lugar.

A ese inconveniente se suma otro factor que, según Arango, limita las posibilidades de levantar nuevos escenarios de gran tamaño en Bogotá y sus alrededores: las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

El comunicador señaló que las normas urbanísticas restringen la construcción de estadios debido a la enorme extensión de terreno que necesitan y a su impacto sobre el desarrollo urbano. No se trata únicamente de encontrar un lote disponible, sino de que el uso del suelo permita una infraestructura de esas dimensiones.

Por eso, la discusión no involucra exclusivamente a Millonarios o Independiente Santa Fe. De acuerdo con la explicación de Arango, las restricciones también afectarían cualquier iniciativa pública para construir un escenario de fútbol de gran capacidad en la capital.

¿Por qué dejó de funcionaro el Hipódromo de Los Andes?

El Hipódromo de Los Andes abrió sus puertas el 22 de enero de 1978 en Chía y llegó a ser considerado uno de los escenarios hípicos más modernos de Sudamérica. Durante su funcionamiento recibió carreras de caballos pura sangre y contó con pistas de grama y arena.

Sin embargo, su actividad duró menos de una década. Las últimas carreras se disputaron el 18 de enero de 1987 y el cierre se anunció tres días después, en medio de una crisis económica que golpeó al negocio de las apuestas.

Entre las principales causas estuvieron las elevadas cargas tributarias, el crecimiento de las apuestas clandestinas y las pérdidas económicas acumuladas. En 1986, por ejemplo, las pérdidas reportadas llegaron a 271 millones de pesos. Las negociaciones para reducir los impuestos no prosperaron y los propietarios optaron por cerrar el hipódromo.

Desde entonces, el predio, que abarca cerca de 70 hectáreas, dejó de funcionar como escenario habitual de carreras de caballos. Aunque hubo intentos posteriores por recuperar la actividad hípica, estos no prosperaron.

Actualmente, el lugar se utiliza de manera ocasional para conciertos, ferias, competencias equinas y otros eventos. Su extensión lo convierte en un espacio llamativo para actividades masivas, aunque eso no significa que pueda destinarse automáticamente a la construcción de un estadio de fútbol.

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Así, tanto las condiciones del subsuelo descritas por Arango como las restricciones de ordenamiento territorial aparecen en la discusión sobre la viabilidad de levantar allí un escenario deportivo. Cualquier iniciativa de ese tipo tendría que superar primero los estudios técnicos y los requisitos urbanísticos correspondientes.

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