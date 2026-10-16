Gabriel Delascasas cuestionó con dureza a Sencia, la empresa encargada de la administración del estadio El Campín y del proyecto para renovar este escenario deportivo de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Millonarios vs Jaguares: El Campín de Bogotá recibirá el partido tras confirmación de condiciones óptimas en el estadio)

Durante su intervención en el programa ‘La Luciérnaga’, de Caracol Radio, el periodista criticó los compromisos que, según dijo, la concesionaria ha anunciado durante los últimos tres años sin cumplirlos.

El periodista también aseguró que, en varias ocasiones, él y el periodista Juan Fraile habían sido citados por representantes de la empresa para hablar sobre las obras, pero las reuniones terminaban canceladas el mismo día.

Delascasas cuestionó, además, la estrategia de comunicaciones de la concesionaria y reclamó mayor claridad sobre los avances del proyecto.

Delascasas también cuestionó a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán

En su intervención, el periodista señaló que la concesión se firmó durante la administración de Claudia López y cuestionó los resultados obtenidos durante el gobierno de Carlos Fernando Galán.

“Llevamos tres años con Carlos Fernando Galán, salvo la polisombra no se ha movido nada más”, afirmó, al referirse a los trabajos que, a su juicio, no han mostrado avances suficientes.

Delascasas también cuestionó que Sencia obtenga beneficios económicos de la explotación del estadio y sus alrededores mientras persisten los interrogantes sobre la ejecución del proyecto.

Por eso, pidió mayor firmeza de la Alcaldía y reclamó transparencia sobre los compromisos adquiridos por la empresa.

El estado de la gramilla volvió a poner a Sencia bajo presión

Los cuestionamientos se producen en medio de la polémica por el estado de la cancha de El Campín, que llevó a cancelar el partido entre Millonarios y Once Caldas previsto para el 13 de octubre.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó el 14 de octubre que, junto con la interventoría, adelanta actuaciones para establecer posibles incumplimientos contractuales de Sencia. Entre las medidas contempladas en el contrato están descuentos por indicadores de calidad, multas y la eventual aplicación de la cláusula penal.

La controversia también ha generado cuestionamientos de la Dimayor por las condiciones del terreno de juego y por las obligaciones de la concesionaria frente al fútbol profesional.

En ese contexto, las declaraciones de Delascasas se suman al debate sobre el manejo de El Campín, el cumplimiento de los compromisos de Sencia y la supervisión de la Alcaldía de Bogotá.

* Pulzo.com se escribe con Z