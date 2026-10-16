La cancha del estadio El Campín de Bogotá recibió el visto bueno para disputar el partido entre Millonarios y Jaguares, luego de una inspección técnica en la que se verificaron las condiciones del césped. El encuentro, correspondiente a la programación del fútbol colombiano, se jugará este sábado 17 de octubre de 2026, a las 6:00 de la tarde, según confirmó el equipo capitalino.

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(Ver también: Preocupación por lo que está pasando en el nuevo estadio El Campín; ¿ya no se entrega en 2027?)

La revisión se llevó a cabo el viernes 16 de octubre, con la participación de representantes de Millonarios, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y Sencia, empresa encargada de la administración del escenario deportivo. Tras la evaluación, las partes concluyeron que el terreno de juego se encuentra en condiciones aptas para el desarrollo del compromiso.

Uno de los aspectos examinados fue la humedad del césped en diferentes sectores de la cancha. Las mediciones reportaron un 50 % de humedad en las zonas central, oriental y occidental, mientras que la humedad superficial en el costado occidental fue del 30 %. Estos resultados fueron parte de los elementos técnicos considerados para determinar si el campo podía recibir el partido.

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Inspección técnica evidencia condiciones aptas de la cancha de Estadio Nemesio Camacho para el desarrollo del partido entre Millonarios vs Jaguares https://t.co/qatM8PhgMK — Sencia (@SenciaBogota) October 16, 2026

La decisión representa un avance frente a las inquietudes que habían surgido por el estado de la cancha y su mantenimiento. La recuperación del césped era un punto clave para establecer si el encuentro podía disputarse con normalidad en el estadio bogotano.

Cancha de El Campín seguirá bajo vigilancia

Aunque la inspección concluyó que el terreno está habilitado, el seguimiento a las condiciones del campo continuará. De acuerdo con la información divulgada, las autoridades mantendrán el monitoreo y está prevista una nueva visita del árbitro el sábado, como parte de los procedimientos habituales antes del encuentro.

🏟️Ⓜ️ Millonarios FC informa que, luego de la inspección técnica realizada junto con la Dimayor y Sencia, se reconfirma la realización del partido de mañana frente a Jaguares, a las 6:00 p. m. — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 16, 2026

La revisión cobra importancia por las preocupaciones que había despertado el estado del césped entre los aficionados. En redes sociales, algunos usuarios expresaron su inconformidad con la gestión de Sencia y cuestionaron si las condiciones de la cancha ofrecen suficientes garantías para los futbolistas. También manifestaron inquietudes por el riesgo de lesiones si el terreno no está en condiciones adecuadas.

Por ahora, la determinación de los representantes de Millonarios, Dimayor y Sencia permite mantener la programación del compromiso sin cambios anunciados. Así, el equipo embajador recibirá a Jaguares este sábado a las 6:00 p. m. en El Campín, mientras continúa la vigilancia sobre el estado del campo.

(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)

La atención estará puesta tanto en el desarrollo del partido como en la respuesta del césped durante los 90 minutos, en medio del debate que persiste sobre el mantenimiento de uno de los escenarios deportivos más importantes de Bogotá.

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