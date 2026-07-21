El proyecto para transformar el complejo deportivo El Campín sigue avanzando. El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García Cañón, compartió nuevas imágenes del estado de las obras y aseguró que ya se completó una de las etapas más importantes de la intervención.

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En las fotografías divulgadas por el funcionario se observa un amplio terreno despejado, luego de que finalizaran las principales labores de demolición y exploración contempladas dentro del proyecto que desarrolla la alianza público-privada SenciaBogotá, encargada de la construcción del nuevo complejo deportivo y de entretenimiento.

Las imágenes fueron difundidas en medio de las inquietudes de algunos ciudadanos sobre un supuesto retraso en las obras. Frente a ello, García Cañón afirmó que el cronograma continúa avanzando y que el proyecto mantiene su desarrollo mientras el estadio sigue habilitado para la competencia deportiva.

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La APP del complejo El Campín, a cargo de @SenciaBogota, completó las demoliciones principales y las exploraciones previstas. En el estadio actual, la grama recibió mantenimiento integral, con seguimiento del @IDRD a través de la interventoría y se encuentra lista para el regreso… pic.twitter.com/RAPBQjNTQF — Daniel García Cañón (@danielgarciacg) July 21, 2026

El Campín seguirá recibiendo fútbol

El director del IDRD explicó que, paralelamente a las obras del nuevo complejo, el estadio Nemesio Camacho El Campín recibió un mantenimiento integral de su gramado para garantizar las condiciones del escenario.

Según indicó, los trabajos fueron supervisados por el Distrito y permitieron dejar la cancha lista para el regreso del fútbol profesional.

Esto significa que Millonarios e Independiente Santa Fe podrán continuar utilizando el estadio como sede para sus compromisos oficiales mientras avanzan las diferentes fases del proyecto de renovación.

¿Cómo va el proyecto del nuevo El Campín?

La modernización del complejo busca convertir la zona en un espacio multipropósito con infraestructura renovada para eventos deportivos, culturales y de entretenimiento.

Aunque las obras ya completaron las principales demoliciones y estudios iniciales, el proyecto continuará ejecutándose por etapas para permitir que el estadio mantenga su operación y siga siendo la casa de los principales equipos de Bogotá durante la construcción.

Con esta actualización, el Distrito reiteró que las actividades deportivas no se detendrán y que la transformación del complejo avanza conforme a la planeación establecida para el nuevo El Campín.

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