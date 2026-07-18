La derrota de Millonarios por 1-0 frente a Colo Colo de Chile, en un partido que también sirvió para presentar la nueva camiseta y los refuerzos del equipo, terminó con momentos de alta tensión a las afueras del estadio El Campín.

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Decenas de hinchas salieron a protestar contra la dirigencia del club y bloquearon los carriles de la avenida NQS (carrera 30), en sentido sur-norte, afectando la movilidad en ese importante corredor vial de Bogotá.

Durante la manifestación, los aficionados exhibieron varios trapos con mensajes dirigidos a la directiva, expresando su inconformidad por el mal semestre anterior y por considerar insuficientes los fichajes realizados para la nueva temporada. Los cánticos y reclamos fueron aumentando mientras los hinchas permanecían sobre la calzada.

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Intervención del antiguo Esmad en El Campín

La situación obligó a la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como ESMAD. Los uniformados ingresaron al lugar para retirar a los manifestantes del carril vehicular y conducirlos nuevamente hacia el andén ubicado frente al estadio.

Aunque el bloqueo fue despejado, el ambiente continuó siendo tenso durante varios minutos, con los hinchas manteniendo sus reclamos contra la dirigencia de Millonarios, mientras el tránsito sobre la avenida NQS empezaba a normalizarse.

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