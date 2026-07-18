El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia mundial dirigida a todos sus ciudadanos debido al aumento de las tensiones en Medio Oriente, donde el panorama de seguridad continúa deteriorándose.

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Según el Gobierno estadounidense, la situación sigue siendo altamente cambiante y existe la posibilidad de una escalada imprevista, por lo que recomendó mantener un alto nivel de precaución tanto dentro como fuera de esa región.

En el comunicado oficial, Washington recordó que los estadounidenses que se encuentren en Medio Oriente deben permanecer atentos a las noticias y seguir en todo momento las instrucciones emitidas por las embajadas y consulados de Estados Unidos.

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Sin embargo, la advertencia no se limita únicamente a esa zona, ya que el Departamento de Estado pidió a todos los ciudadanos estadounidenses en el extranjero incrementar las medidas de seguridad mientras evoluciona la situación.

Advertencia mundial: Debido a las crecientes tensiones en Medio Oriente, el entorno de seguridad sigue siendo complejo y existe la posibilidad de una escalada imprevista. Recordamos a los estadounidenses en la región la necesidad de mantener cautela y les animamos a estar al… https://t.co/8Y3ZumNBgY — USA en Español (@USAenEspanol) July 18, 2026

Qué alerta emitió Estados Unidos

Las autoridades también alertaron sobre posibles afectaciones en los desplazamientos internacionales. Entre ellas, mencionaron la cancelación de vuelos, el cierre temporal de espacios aéreos y otras interrupciones que podrían alterar los planes de viaje de miles de personas. Por ello, recomendaron verificar constantemente el estado de los vuelos y atender las instrucciones de las autoridades locales.

Otro de los puntos que más preocupa al Gobierno estadounidense es el riesgo de nuevos ataques contra intereses del país. El Departamento de Estado recordó que recientemente se han registrado agresiones contra instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Medio Oriente, y advirtió que grupos que respaldan a Irán podrían dirigir acciones contra sedes diplomáticas, empresas, ciudadanos o lugares relacionados con Estados Unidos en diferentes partes del mundo.

Ante este escenario, Washington insistió en que sus ciudadanos mantengan la prudencia, eviten desplazamientos innecesarios hacia zonas de riesgo y permanezcan atentos a las actualizaciones oficiales mientras continúa el seguimiento a la evolución de la crisis internacional.

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