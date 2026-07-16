El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que China obtuvo de forma ilícita información de más de 220 millones de votantes estadounidenses durante las elecciones presidenciales de 2020.

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A través de un discurso pronunciado desde la Casa Blanca, el mandatario calificó el hecho como “la mayor filtración de datos electorales de la historia” y afirmó que la información comprometida representa una amenaza para la seguridad nacional.

Según el diario británico The Guardian, Trump anunció que su administración desclasificará documentos de inteligencia con el fin de respaldar las acusaciones contra el Gobierno chino. Sin embargo, el medio resaltó que, al momento del anuncio.

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El mandatario sostuvo que la supuesta filtración permitió a China acceder a una base de datos con información sensible de millones de estadounidenses. De acuerdo con The New York Post, Trump aseguró que entre los registros comprometidos habría nombres, direcciones, afiliación política e, incluso, números de Seguro Social de algunos votantes.

“Este informe incluía detalles precisos sobre métodos para alterar digitalmente los totales de votos de maneras que no pudieran ser detectadas, incluso con una auditoría profunda”, aseguró Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció que China accedió ilícitamente a más de 220 millones de datos de votantes estadounidenses durante las elecciones de 2020. El mandatario calificó el hecho como la mayor filtración de información electoral de la historia.… pic.twitter.com/XYoSqZsHQd — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 17, 2026

Señalamientos de Donald Trump también alcanzaron las elecciones en Venezuela

El mandatario también aseguró que los documentos que su administración desclasificará incluyen información relacionada con Venezuela y otros países que, según él, habrían tenido algún papel en operaciones para influir en procesos electorales, según recogió Semana.

El mandatario sostuvo que la supuesta manipulación buscaba fortalecer los intereses del gobierno venezolano y acusó a funcionarios de ocultar esa información durante varios años.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.