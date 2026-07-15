Por: Canal Uno

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El Gobierno de Estados Unidos no tiene previsto, por ahora, levantar las sanciones impuestas al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ni restituirle la visa para ingresar a ese país. Así lo dejó claro un alto funcionario del Departamento de Estado durante una audiencia celebrada este miércoles en el Congreso estadounidense.

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La declaración se produjo cuando la congresista republicana María Elvira Salazar preguntó si la Casa Blanca había dado alguna señal para revisar las restricciones que pesan sobre el mandatario colombiano. La respuesta estuvo a cargo de Luis Méndez, subsecretario adjunto para América del Sur, quien fue enfático: “No en este momento, señora”.

Además de descartar una modificación inmediata de las medidas, el funcionario explicó que la decisión adoptada por Washington respondió a la evaluación realizada sobre la política antidrogas implementada durante el gobierno de Petro. Según indicó, Estados Unidos considera que esas acciones contribuyeron al aumento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína, con efectos que también impactaron a territorio estadounidense.

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Méndez señaló que una eventual revisión dependería de que desaparezcan las condiciones que dieron origen a las sanciones. Sin embargo, precisó que esa competencia corresponde al Departamento del Tesoro, entidad encargada de administrar las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y no al Departamento de Estado.

Las declaraciones se conocen semanas después de que el presidente colombiano revelara que sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump el pasado 3 de julio. En esa oportunidad, Petro aseguró haber solicitado apoyo para salir de la lista de sancionados y afirmó que el mandatario estadounidense manifestó disposición para revisar el tema.

Pese a ello, la postura expresada ahora ante el Congreso evidencia que la política oficial de Washington no ha cambiado.

Las sanciones contra Petro fueron anunciadas el 24 de octubre de 2025, cuando Estados Unidos lo incorporó a la lista OFAC, conocida también como lista Clinton. En la misma decisión fueron incluidos su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro, y el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti.

La medida implicó el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país y la revocatoria de la visa del mandatario. Con ello, Petro se convirtió en el primer presidente colombiano en ejercicio en ser incluido en la denominada lista Clinton.

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