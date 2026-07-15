El Pentágono ha estudiado en las últimas semanas diferentes opciones militares para una eventual acción contra Cuba, aunque el Gobierno de Estados Unidos todavía no habría tomado una decisión sobre ejecutar una operación, según reveló CBS News, que citó a varios funcionarios estadounidenses con conocimiento de las discusiones.

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De acuerdo con el medio, entre los escenarios analizados figura un eventual asalto aerotransportado liderado por el Ejército de Estados Unidos con participación de miles de soldados de la 101.ª División Aerotransportada, unidad especializada en ese tipo de misiones.

Sin embargo, las fuentes consultadas por CBS insistieron en que los análisis hacen parte de la planificación habitual del Departamento de Defensa y no significan que el presidente Donald Trump o el Pentágono hayan autorizado una intervención militar.

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Según CBS News, el Gobierno estadounidense continúa apostando públicamente por una salida diplomática que permita una transición política en Cuba, aunque reconoce que ese camino no ha avanzado como esperaba.

El reportaje recuerda que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha endurecido la presión económica sobre el régimen cubano mediante nuevas sanciones dirigidas contra entidades estatales y el conglomerado militar GAESA, al que Washington señala de controlar buena parte de la economía de la isla.

El medio también indicó que la guerra entre Estados Unidos e Irán ha absorbido buena parte de los recursos militares estadounidenses, por lo que un eventual cambio de prioridades hacia Cuba no sería inminente.

CBS afirma que existen tensiones internas y nuevas preocupaciones sobre Cuba

En su publicación, CBS News sostuvo que el conflicto con Irán también ha causado diferencias internas dentro del Gobierno de Trump sobre la conducción de las operaciones militares, citando nuevamente a funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato.

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El reportaje añade que la Administración ha expresado preocupación por el fortalecimiento de las relaciones de Cuba con países como Rusia, China e Irán, así como por la adquisición de capacidades militares que, según el medio, han incrementado la atención de los organismos de seguridad estadounidenses.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Pentágono han anunciado una decisión para emprender acciones militares contra Cuba. De hecho, un portavoz del Departamento de Defensa consultado por CBS afirmó que esa dependencia no comenta sobre operaciones militares hipotéticas, mientras que la Casa Blanca reiteró su respaldo al liderazgo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en medio de las operaciones en Oriente Medio.

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