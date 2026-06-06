En medio de las sanciones y restricciones que Estados Unidos mantiene contra Cuba, el gobierno del presidente Gustavo Petro puso en marcha una nueva operación de cooperación para apoyar a la isla.
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Se trata del traslado de 100 toneladas de insumos destinados a atender necesidades en áreas como salud, alimentación y energía. La decisión vuelve a mostrar las diferencias entre Bogotá y Washington respecto a la situación cubana.
Mientras la administración estadounidense sostiene medidas de presión económica contra el régimen de La Habana, Colombia optó por reforzar la cooperación humanitaria con el país caribeño.
La asistencia fue organizada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia), con apoyo de varias entidades estatales.
Entre los elementos enviados figuran alimentos no perecederos, medicamentos, equipos médicos, materiales eléctricos y paneles solares, recursos que buscan aliviar algunas de las dificultades que enfrentan distintos sectores de la población cubana.
Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda
El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.
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