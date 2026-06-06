En medio de las sanciones y restricciones que Estados Unidos mantiene contra Cuba, el gobierno del presidente Gustavo Petro puso en marcha una nueva operación de cooperación para apoyar a la isla.

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Se trata del traslado de 100 toneladas de insumos destinados a atender necesidades en áreas como salud, alimentación y energía. La decisión vuelve a mostrar las diferencias entre Bogotá y Washington respecto a la situación cubana.

Mientras la administración estadounidense sostiene medidas de presión económica contra el régimen de La Habana, Colombia optó por reforzar la cooperación humanitaria con el país caribeño.

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La asistencia fue organizada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia), con apoyo de varias entidades estatales.

Entre los elementos enviados figuran alimentos no perecederos, medicamentos, equipos médicos, materiales eléctricos y paneles solares, recursos que buscan aliviar algunas de las dificultades que enfrentan distintos sectores de la población cubana.

Medidas de Estados Unidos contra Cuba siguen marcando la relación entre ambos países La ayuda enviada por Colombia llega en un momento en que persisten las restricciones impuestas por Estados Unidos sobre Cuba, una política que se mantiene desde hace décadas y que continúa siendo motivo de tensiones diplomáticas entre ambos países. Entre las medidas más relevantes figura el embargo económico que limita buena parte de las transacciones comerciales y financieras con la isla. A ello se suma la permanencia de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo, una designación que dificulta el acceso a créditos internacionales, inversiones y operaciones bancarias. Las autoridades cubanas sostienen que estas decisiones han agravado los problemas económicos que enfrenta el país, mientras que Washington argumenta que las sanciones buscan presionar cambios políticos y avances en materia de derechos humanos. El tema ha sido objeto de debate en organismos internacionales, donde varios gobiernos han pedido revisar las restricciones. En ese contexto, el envío de ayuda humanitaria desde Colombia representa una señal distinta frente al manejo de las relaciones con la isla. La administración de Gustavo Petro ha defendido en varias ocasiones la cooperación regional y ha manifestado que las medidas de presión económica terminan teniendo efectos sobre la población civil. Además, esta no es la primera asistencia que Bogotá dirige a Cuba. En los últimos años se han adelantado diferentes operaciones de apoyo con medicamentos, alimentos e insumos para atender emergencias específicas, una línea de cooperación que ahora suma un nuevo capítulo con el cargamento de 100 toneladas enviado desde territorio colombiano.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.