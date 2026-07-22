Sobre el mediodía de este miércoles 22 de julio se presentó en el país norteamericano el macabro asesinato de Valentín Lavín Romero. La víctima se desempeñaba como mandatario local del municipio de Temoac, estado de Morelos.

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Según reportaron medios mexicanos, unos sicarios en moto llegaron al palacio municipal donde trabajaba el mandatario local y, sin mediar palabra, lo atacaron a tiros en reiteradas ocasiones. Los pistoleros huyeron inmediatamente del lugar, dejando malherido a Lavín.

Al parecer, el crimen se dio sobre las 12:30 de la tarde y los responsables se fueron en dirección de la comunidad de Popotlán.

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La fiscalía de Morelos confirmó momentos después el deceso del alcalde de Temoac. A su vez, agregó que activará todas sus líneas de investigación para dar con el paradero de los autores tanto materiales como intelectuales. A su vez, confirmaron el despliegue de un megaoperativo en la región para dar con el paradero de los sicarios.

Al palacio municipal llegaron miembros de las fuerzas militares mexicanas para custodiar la alcaldía. A su vez, acordonaron la zona para evitar que se presentara otro ataque y que las respectivas autoridades hicieran las investigaciones preliminares.

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Videos evidencian que el lugar quedó fuertemente custodiado, prohibiendo el paso de cualquier persona que no sea miembro de una autoridad oficial.

Más del homicidio del alcalde de Temoac, Morelos. Dos sujetos ingresaron a la presidencia municipal para disparar en contra de Valentín Lavín y después escapar en una moto. Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/3LoYcTQAGa — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 22, 2026

No fue la primera vez que criminales atacaron a Valentín Lavín Romero. A inicios de este 2026. De hecho, su suegra fue detenida dos veces por presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque no se ha detallado si tiene relación con el ataque en el que murió el mandatario de Temoac.

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