Por: Caracol TV

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Un video captado por las cámaras de seguridad de una licorería en el estado de Rajastán, India, registró el momento en que un leopardo irrumpió en el establecimiento y atacó a uno de los trabajadores que se encontraba atendiendo el lugar. Las imágenes, que se han viralizado en redes sociales, muestran los segundos de tensión que vivió el empleado mientras intentaba escapar del animal.

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De acuerdo con el medio hindi Janssata, el hecho ocurrió en la ciudad de Tonk, donde el felino también atacó a otras personas antes de ser capturado por las autoridades ambientales.

El leopardo ingresó a una licorería en medio del pánico

Según la información citada por medios locales, el leopardo recorrió cerca de 400 metros por un mercado concurrido antes de ingresar al establecimiento comercial.

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Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que el animal entra de forma repentina a la licorería y se lanza sobre el vendedor, identificado como Sanjay Gurjar. En las imágenes se observa cómo el trabajador intenta defenderse y escapar del ataque, mientras el leopardo permanece dentro del local.

Finalmente, el hombre logra salir del establecimiento, mientras el animal se refugia debajo de una mesa.

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Tres personas resultaron heridas

Según los reportes, antes de entrar a la licorería el leopardo atacó a Fateh Lal Koli, quien se encontraba sentado en la parte exterior del negocio.

Posteriormente, arremetió contra Sanjay Gurjar, quien sufrió lesiones en la nariz, hombros, la espalda, manos y otras partes del cuerpo. Pese a eso se encuentra recuperándose del susto.

Rakesh Mali, voluntario del Departamento Forestal, fue una de las primeras personas en acudir al lugar después de que se reportara la presencia del animal. Sin embargo, durante la inspección también fue atacado por el leopardo en las piernas.

Tras el incidente, Mali recibió atención en un centro de salud local, mientras que Gurjar y Koli fueron trasladados a un hospital de mayor complejidad debido a la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con el medio antes mencionado, funcionarios del Departamento Forestal de Tonk, junto con un equipo especializado en tranquilización del zoológico de Jaipur, desplegaron un operativo para controlar la situación.

Las labores se extendieron durante cerca de cinco horas hasta que lograron sedar al leopardo, sacarlo de la licorería y trasladarlo a las instalaciones del Departamento Forestal de Tonk, donde fue sometido a una revisión médica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de dónde provenía el animal ni cómo llegó hasta la zona urbana.

🚨 SHOCKING INCIDENT IN RAJASTHAN ​A wild leopard strayed from nearby hills into Todaraisingh town (Tonk) and charged straight inside a liquor shop near SBI Chauraha! ​The big cat went on a rampage—smashing bottles and attacking the salesman, leaving him with injuries to his… pic.twitter.com/EiAfd9OyAi — Kailash Vashi (@KailashVashi) July 20, 2026

El video se volvió viral en redes sociales

Las imágenes del ataque comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales y generaron una gran cantidad de reacciones entre los usuarios.

Mientras algunos usuarios tomaron el episodio con humor y compartieron comentarios como “Ya ni leopardos pueden tomarse una cerveza tranquilos”, “El cliente siempre tiene la razón” y “lo que hacen los leopardos por beber alcohol”-

Otros manifestaron su preocupación por la presencia de animales silvestres fuera de su hábitat natural y pidieron que el leopardo fuera reubicado de manera segura.

Por ahora, lo único confirmado por las autoridades es que el felino fue capturado con vida tras el operativo y se encuentra a salvo.

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