Un incidente ocurrido en el norte del Valle del Cauca generó controversia y puso en el centro de la atención a la administración municipal de San Pedro. La secretaria de Planeación del municipio se vio involucrada en un altercado de carácter personal que trascendió al ámbito público luego de que un video del momento comenzara a circular en redes sociales.

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De acuerdo con la información conocida, los hechos ocurrieron el pasado 12 de julio, cuando el esposo de la funcionaria la encontró en compañía del escolta del alcalde a la salida de un motel. El hallazgo derivó en una fuerte confrontación en plena vía pública, situación que quedó registrada en video y llamó la atención de las personas que se encontraban en el lugar.

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Tras el altercado, la secretaria de Planeación y el escolta abandonaron el sitio y se desplazaron hasta la Escuela de Policía de Tuluá, donde buscaron protección mientras las autoridades intervenían para evitar que la situación escalara y garantizar la seguridad de los involucrados.

Posteriormente, el alcalde de San Pedro y la secretaria de Gobierno llegaron al centro policial para atender la situación y mediar en la crisis. La funcionaria permaneció bajo resguardo mientras se adelantaban las actuaciones necesarias para prevenir nuevos enfrentamientos entre las partes.

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