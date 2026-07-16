La tranquilidad de los presentes en el centro comercial Plaza Central de Bogotá se vio interrumpida por una emergencia. Un techo del lugar colapsó en la zona norte y cayó sobre algunos de los asistentes.

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El incidente, ocurrido sobre la tarde del pasado miércoles 15 de julio, quedó grabado por una persona que estaba en el lugar. El video evidenció que el techo cedía por una carga que recibió, a tal punto de no soportar el peso, lo que ocasionó su caída. Inmediatamente, varias personas corrieron para que no les impactara algún objeto y resguardaron sus integridades.

¿Qué dijo Plaza Central sobre el techo que colapsó?

A través de un comunicado, el centro comercial de la calle 13 con carrera 62 de Bogotá detalló que la caída del cielo raso se dio sobre las 4:45 p. m. del pasado miércoles, en el tercer piso del lugar. Al parecer, la emergencia se dio por una filtración de agua de un espacio privado del cuarto nivel; no hubo heridos.

“Lamentamos los momentos de preocupación que este hecho generó entre quienes se encontraban en el lugar. Nuestros protocolos de emergencia se activaron de inmediato: verificamos el estado de las personas presentes en el área, y la atención realizada confirmó que ninguna presentó lesión”, añadió Plaza Central.

A su vez, el recinto detalló que la lámina que se desprendió es de material liviano y que no compromete la estructura del edificio. Se acordonó el espacio donde se cayó el techo para que se hiciera la revisión técnica y se tomaran medidas para que esto no volviera a ocurrir.

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