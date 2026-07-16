Por: Mall y Retail

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Continuando con el análisis del Mapa Nacional de Centros Comerciales 2026, en esta edición abordamos una de las variables más determinantes para entender la verdadera fortaleza de un mall: el tráfico peatonal. En la industria de centros comerciales, el tráfico de visitantes es mucho más que una cifra de conteo o un indicador de mercadeo. Es una variable estratégica que explica buena parte del desempeño comercial, financiero e inmobiliario de un activo comercial. Un centro comercial puede tener una excelente ubicación, arquitectura moderna y una mezcla atractiva de marcas, pero si no logra atraer público de manera permanente, su modelo de negocio pierde profundidad, relevancia y capacidad de valorización.

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El tráfico es el punto de partida de la ecuación comercial. Para el retailer, cada visitante representa una oportunidad potencial de venta. Su resultado dependerá de la capacidad de capturar ese flujo, convertirlo en comprador y elevar el ticket promedio.

Por eso, indicadores como visitas anuales, visitas por metro cuadrado de GLA, tasa de conversión y ventas por metro cuadrado se han convertido en variables esenciales para medir la productividad real de un centro comercial.

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Pero el impacto no termina en las ventas de los locales. Cuando el tráfico es sólido, las marcas venden más, tienen mayor capacidad de pago, renuevan contratos, invierten en sus tiendas y fortalecen la ocupación del activo. Para los propietarios, esto se traduce en mejores ingresos por arriendos, menor vacancia, mayor estabilidad contractual y una valorización superior del inmueble. En sentido contrario, una caída sostenida del tráfico presiona las ventas, debilita la mezcla comercial, aumenta la rotación de locales y reduce el poder de negociación del centro comercial.

Durante años, el tráfico peatonal fue visto como un indicador de mercadeo: cuántas personas entran, cuántas campañas se hacen o cuántos eventos se activan. Sin embargo, la realidad es más profunda. El tráfico es una variable financiera porque impacta directamente las ventas del retail, la ocupación de los locales, el poder de negociación de los propietarios y la valorización del activo inmobiliario. En otras palabras, el tráfico no es solo asistencia: es flujo económico.

En Colombia, los centros comerciales siguen siendo una de las plataformas más poderosas del comercio físico. Según estimaciones de Mall & Retail, con base en informes de gestión y reportes de los centros comerciales, el país habría alcanzado en 2025 un tráfico estimado de 1.844 millones de visitantes en sus 266 centros comerciales. Si se toma como referencia una población nacional de 53.057.212 habitantes, se concluye que cada colombiano visitó en promedio 35 veces al año un centro comercial, es decir, 2,9 veces al mes o una visita aproximadamente cada 11 días. Esta frecuencia confirma que el centro comercial sigue siendo un espacio fundamental en la vida cotidiana de los hogares colombianos.

La cifra se vuelve aún más relevante cuando se relaciona con las ventas. Durante 2025, los centros comerciales del país movieron cerca de $47,3 billones en ventas, con un crecimiento de 3,5 %. Si se cruza ese valor con el tráfico estimado de 1.844 millones de visitas, cada visita habría representado, en promedio, alrededor de $25.471 en ventas potenciales.

Por eso, el modelo de negocio de un centro comercial no puede entenderse únicamente como el arriendo de metros cuadrados. El verdadero negocio consiste en producir audiencias, atraerlas de manera recurrente, distribuirlas eficientemente por el activo y convertirlas en ventas para los comerciantes. Sin tráfico no hay ventas sostenibles; sin ventas no hay capacidad de pago; sin capacidad de pago se deteriora la ocupación; y sin ocupación se afecta el valor del inmueble.

El Top 10 nacional de tráfico muestra con claridad esta realidad. El liderazgo lo tiene Titán Plaza Bogotá, con 49,6 millones de visitantes, seguido por Plaza Imperial Bogotá, con 45,9 millones. Solo estos dos activos suman 95,5 millones de visitas, equivalentes al 33,2 % del tráfico del Top 10, lo que demuestra la fuerza de Bogotá como principal mercado de consumo del país. El tercer lugar lo ocupa Viva Envigado, con 33,5 millones de visitantes, consolidándose como el principal referente fuera de la capital y confirmando la fortaleza del área metropolitana de Medellín.

Le siguen Plaza de las Américas Bogotá, con 29,0 millones, y Puerta del Norte Medellín, con 24,8 millones. En conjunto, el Top 10 evidencia que el tráfico nacional está jalonado por activos de gran escala, ubicados principalmente en Bogotá y Medellín, con alta conectividad, fuerte mezcla comercial y capacidad de convertirse en destinos recurrentes. En estos centros comerciales, el tráfico no solo representa volumen de visitantes: es una señal directa de poder comercial, productividad para las marcas y valorización inmobiliaria.

La tasa de conversión es el puente entre la asistencia y la rentabilidad. No basta con tener pasillos llenos. Un centro comercial puede registrar millones de visitantes y, aun así, tener problemas si ese flujo no entra a las tiendas, no permanece, no consume o no se traduce en facturación. El indicador realmente estratégico no es solo cuántas personas ingresan, sino cuántas compran, cuánto gastan, qué categorías visitan y qué tan recurrentes son.

De allí surge una nueva lectura para la industria: hay tráfico de alto valor y tráfico de bajo valor. El primero combina recurrencia, permanencia, capacidad de gasto y conversión. El segundo llena corredores, pero no necesariamente sostiene ventas. Por eso, un activo con menor número absoluto de visitantes puede ser más rentable que otro con mayor tráfico, si tiene mejor mezcla comercial, mayor ticket promedio y visitantes con mayor capacidad de consumo.

Para los retailers, el tráfico es el primer filtro de expansión. Una marca no evalúa un centro comercial únicamente por ubicación, estrato o canon. Lo evalúa por productividad esperada. Y esa productividad depende de variables como ventas por metro cuadrado, visitas anuales, visitas por metro cuadrado de GLA, tráfico por puerta, cercanía a anclas, distribución de flujos y compatibilidad entre el visitante del centro comercial y el consumidor objetivo de la marca.

Para los propietarios, el tráfico tiene otro efecto fundamental: la valorización del activo. En el negocio inmobiliario comercial, el valor de un centro comercial está estrechamente relacionado con su capacidad de generar ingresos netos recurrentes. Cuando el tráfico impulsa ventas, mejora la ocupación, fortalece los cánones y reduce la vacancia, el activo gana valor. Por eso, el tráfico debe ser leído como una variable de junta directiva y no solo como una métrica operativa.

El análisis también muestra la importancia de Antioquia. Los centros comerciales de Medellín, Envigado y el entorno metropolitano reunieron aproximadamente 222,5 millones de visitas, equivalentes al 20,2 % del total analizado. Viva Envigado, Puerta del Norte, Mayorca, Parque Fabricato, Santafé Medellín, Los Molinos y El Tesoro explican buena parte de esta fortaleza regional.

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Otro indicador clave es el tráfico por m² de GLA, que mide cuántos visitantes genera cada metro cuadrado de área comercial arrendable. Sirve para comparar centros comerciales de diferentes tamaños y evaluar qué tan eficiente es cada activo para atraer público. En este frente, Plaza Imperial Bogotá ocupa el primer lugar con 946 visitantes por m², seguido por Titán Plaza Bogotá con 782 visitantes por m². Este indicador demuestra que no siempre el activo más grande es el más productivo: un mall más compacto puede generar mayor intensidad de uso y mejor aprovechamiento comercial.

La conclusión es contundente: el tráfico peatonal es el activo invisible que valoriza el metro cuadrado comercial. En la industria actual, medirlo, entenderlo y gestionarlo es indispensable para atraer marcas, sostener ocupación, defender cánones y aumentar ventas. El centro comercial que domina su tráfico domina su futuro.

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