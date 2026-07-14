Hay consternación en Soacha y Bogotá por el asesinato de Rosa Mayerly Olaya, ocurrido dentro del Homecenter del centro comercial Mercurio del municipio al sur de la capital. La mujer fue atacada con arma blanca por Óscar Giovanny Marulanda el pasado domingo 12 de julio durante su turno de trabajo, en unos hechos que quedaron grabados.

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El video de cámara de seguridad muestra a la víctima con su uniforme de trabajo mientras atendía a una clienta. En ese momento, el agresor, de sudadera negra y gorra naranja, se le acercó, la increpó, jaló de un brazo y la acercó a un estante para hablarle.

En ese momento, Marulanda sacó un arma blanca y atacó a Olaya, quien intentó defenderse mientras testigos miraban a metros. En ese momento, la mujer cayó al suelo, mientras pateaba al monstruo, y los presentes se percataron de la gravedad de la situación.

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#VideoBlu Rosa Mayerly Olaya fue asesinada en su lugar de trabajo por un hombre que fue capturado en flagrancia. De acuerdo con la familia, Rosa no tenía ningún vínculo amoroso y todo se habría generado por la obsesión y el rechazo a una relación. pic.twitter.com/2fHiLcJzKj — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 14, 2026

Un hombre intentó defender a Rosa Mayerly, quien tenía encima al agresor, a quien le arrojaron objetos y golpearon con un tubo para que se separara de su víctima. Sin embargo, el sujeto insistía en apuñalar a la mujer, quien quedó gravemente herida en el suelo.

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La mujer fue atendida, pero lamentablemente no aguantó la gravedad de las heridas y murió en el lugar. La Policía llegó inmediatamente al lugar y capturó en flagrancia a Marulanda.

De acuerdo con la familia de la víctima, Mayerly Olaya no tenía alguna relación sentimental con Óscar Marulanda. Ellos se conocieron en febrero, pero el sujeto mostró rasgos obsesivos con la mujer, a tal punto de haberla hostigado hasta la casa de la mamá de ella en dos ocasiones, el 5 de mayo y el 10 de junio.

Inclusive, Olaya tuvo que pedir ayuda a la Policía en reiteradas ocasiones para llegar a su hogar. El señalado asesino se encuentra recluido y se declaró inocente, pese a ser capturado en el acto.

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