Una investigación revelada por Revista Semana puso nuevamente en el centro de la polémica a la Fiscalía General de la Nación. La protagonista es la fiscal Margarita María Rueda, quien fue llevada a juicio tras ser señalada de haber archivado decenas de investigaciones por presuntos delitos sexuales, muchos de ellos con niños y adolescentes como víctimas, utilizando argumentos que el propio ente acusador considera irregulares.

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Según Semana, la investigación interna concluyó que entre 2018 y 2020, cuando integraba la Unidad de Delitos Sexuales de Bogotá, la funcionaria habría implementado una estrategia para descongestionar su despacho archivando expedientes sin adelantar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la acusación conocida por el medio, Rueda repetía tres razones para cerrar los casos: atipicidad de la conducta, imposibilidad de ubicar a las víctimas e inexistencia de los hechos. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que en múltiples expedientes esos argumentos no tenían sustento y que, incluso, omitió diligencias básicas para esclarecer las denuncias.

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Uno de los aspectos que más ha provocado indignación, según la información publicada por Semana, es que la fiscal habría considerado en algunos expedientes que ciertos tocamientos denunciados contra menores podían interpretarse como “actos de protección y bienestar del indiciado”, pese a que el material probatorio permitía inferir la posible comisión de delitos sexuales.

La acusación también señala que, en varios casos, la funcionaria aseguró que no fue posible localizar a las víctimas, aunque, según la Fiscalía, nunca emitió órdenes a la Policía Judicial para intentar ubicarlas, limitándose a ordenar el archivo de las investigaciones.

En otros expedientes, añade Semana, la fiscal habría argumentado que los hechos denunciados no existieron o que las propias víctimas eran responsables de lo ocurrido.

Incluso, en uno de los procesos, sustentó el archivo indicando que la denunciante había consumido alcohol por decisión propia, mientras que en otro tomó como fundamento que el padre de una menor la calificaba de mentirosa, pese a que el expediente contenía elementos que apuntaban a un posible abuso sexual.

Cuáles son los expedientes en cuestión

La publicación también relaciona este caso con recientes denuncias sobre expedientes de abuso sexual presuntamente archivados o desaparecidos dentro de la Fiscalía.

Según recordó Semana, la exdirectora del IDRD Blanca Inés Durán denunció que decenas de procesos por presuntos abusos contra menores vinculadas a ligas deportivas no avanzaron o terminaron archivados.

Para la Fiscalía, citada por Semana, las actuaciones atribuidas a Margarita María Rueda habrían retardado su deber funcional y favorecido la impunidad en denuncias especialmente sensibles. Ahora será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad dentro del proceso penal que enfrenta.

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