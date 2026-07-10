Por: Blu Radio

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Un hombre señalado de abusar de sus sobrinas de 9 y 10 años mientras las mantenía bajo su cuidado en el barrio La Candelaria, centro de Medellín, fue capturado por la Policía Nacional. El hombre es requerido por los delitos de acceso carnal abusivo con otra menor de 14 años.

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La investigación, que adelantaron agentes de la Policía Nacional contra este hombre de 29 años, se dio luego de la denuncia presentada por la madre de las dos menores.

Durante seis meses, los investigadores recolectaron y analizaron elementos materiales probatorios, realizaron entrevistas y adelantaron diferentes actos investigativos que permitieron obtener la orden judicial.

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“El hombre capturado era el tío de las menores de edad. Los hechos ocurrieron en el primer semestre del 2025, y sucedieron en el sector de Villatina donde residían. La mamá cuando salía de trabajar, en algunas ocasiones le pedía el favor, al tío, que le cuidara a sus dos hijitas”, explicó Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

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De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido durante el primer semestre de 2025, y el material probatorio estableció que los hechos habrían sucedido en un entorno de confianza, mientras el investigado permanecía al cuidado de las menores. Luego de su captura, un juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.

“Como resultado de una investigación rigurosa se presentaron todos los elementos materiales probatorios, que nos permitió obtener la orden de captura emitida por un juez de la República. Con la boleta, este agresor fue capturado”, explicó el general Henry Bello, comandante de la Policía del Área Metropolitana.

En el primer semestre de 2026, las autoridades han capturado en Medellín a 48 personas por delitos contra menores de edad, seis de ellas extranjeras; además, 95 ciudadanos visitantes de otros países han sido inadmitidos por antecedentes o información asociada con explotación de menores y 1.166 menores han recibido acciones para el restablecimiento de sus derechos.

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