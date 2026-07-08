Después de varios meses de espera y de algunos retrasos frente al cronograma inicial, la transformación del estadio Atanasio Girardot ya empezó. La Alcaldía de Medellín confirmó que desde el pasado primero de julio comenzaron las primeras intervenciones en el principal escenario deportivo de la ciudad, luego de obtener la licencia de construcción que hacía falta para dar vía libre al proyecto.

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La remodelación del estadio, una de las obras de infraestructura deportiva más ambiciosas que tendrá Medellín en los próximos años, contempla ampliar el aforo de 44.000 a 60.000 espectadores y modernizar por completo sus instalaciones, sin necesidad de demoler la estructura principal.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que la primera etapa consiste en el desmonte controlado de la cubierta de la tribuna occidental, un proceso que arrancó oficialmente el 1 de julio y que tardará cerca de dos meses.

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El mandatario insistió en que no se trata de una demolición del escenario, sino del retiro técnico de los elementos que serán reemplazados para permitir la construcción del nuevo estadio.

El alcalde de Medellín, @FicoGutierrez, anunció este miércoles el inicio de las obras de renovación del estadio Atanasio Girardot con el desmonte de la cubierta occidental, esto tras la entrega de la licencia de construcción. pic.twitter.com/lkteQS7DG3 — Telemedellín (@Telemedellin) July 8, 2026

Las primeras labores comenzaron con el desmontaje de las losetas que cubren el techo de la tribuna occidental. Posteriormente, con ayuda de grúas, serán retiradas las vigas principales y transversales, mientras se realizan refuerzos estructurales para proteger las partes del estadio que permanecerán como base del nuevo proyecto.

Según el cronograma entregado por la administración distrital, una vez finalice esta fase, prevista para mediados de septiembre, comenzará la construcción de las pilonas que soportarán la futura tercera bandeja del escenario.

Así quedará el nuevo Atanasio Girardot

El proyecto contempla una transformación completa de la imagen del estadio. La estructura tendrá un diseño circular, fachada blanca con retroiluminación y techo en todas las tribunas altas, una mejora significativa frente al escenario actual, en el que únicamente la tribuna occidental cuenta con cubierta.

Así quedará el Nuevo Atanasio Girardot de Medellín 👏👏 quedará con una capacidad para 60 mil espectadores 🔥tendremos tres estadios de primer nivel 😊 el Metropolitano, el Campin y ahora el Atanasio 👏👏 pic.twitter.com/239QS3y5JS — Colombia Scouts 🇨🇴 🏟⚽️ (@JvenesPromesas3) November 5, 2025

Además del incremento de capacidad hasta las 60.000 personas, el nuevo Atanasio tendrá mejores accesos para los asistentes, camerinos completamente renovados, modernización de todos los espacios internos y una nueva tribuna que será construida sobre columnas externas y conectada mediante rampas.

Otro de los cambios más llamativos será la eliminación de las tradicionales torres de iluminación, ya que el sistema de luces quedará integrado dentro de la nueva estructura. Asimismo, el estadio contará con pantallas internas de 360 grados para mejorar la experiencia de los aficionados durante los eventos deportivos y conciertos.

En materia de financiación, el proyecto también recibió un impulso importante luego de que el Concejo de Medellín aprobara el incremento de la Tasa Prodeporte del 1.3 % al 2.5 %.

(Ver también: Medellín estrenará estadio y será el más grande de Colombia: ¿para cuándo estaría listo?)

De acuerdo con la administración distrital, el 90 % de esos recursos adicionales será destinado a la remodelación del Atanasio Girardot, una obra que busca convertir al escenario en uno de los más modernos de América Latina.

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