El partido entre Independiente Medellín y Flamengo, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, sufrió una inesperada suspensión momentánea este jueves 7 de febrero en el estadio Atanasio Girardot.

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De acuerdo con los reportes preliminares, el compromiso tuvo que detenerse por una situación presentada en las tribunas del escenario deportivo, lo que obligó a la intervención de las autoridades y del cuerpo logístico del estadio. Hinchas protestaron con pólvora, titaron vallas y algunos invadieron la cancha.

En los minutos previos al encuentro ya existía tensión alrededor del ambiente en Medellín debido al complicado momento deportivo del DIM y a recientes polémicas con la dirigencia del club. Sin embargo, el compromiso sí estaba autorizado para disputarse con público en las gradas, luego de que se descartara la posibilidad de jugar a puerta cerrada.

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Clima tenso na Colômbia 🇨🇴 A partida entre Independiente Medellín e Flamengo foi marcada por fortes protestos da torcida colombiana contra a atual gestão do clube. Objetos foram arremessados no gramado e alguns torcedores chegaram a invadir o campo. Com apenas 5 minutos de… pic.twitter.com/S0t8ZzuyZp — Zona Futebol (@ZonaFutebol) May 8, 2026

El duelo era clave para las aspiraciones del equipo antioqueño en el Grupo A, especialmente después del empate entre Cusco FC y Estudiantes de La Plata, resultado que mantenía abiertas las opciones de clasificación para el conjunto colombiano.

🚨 Suspendido a los 2’ el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la protesta de los hinchas locales. pic.twitter.com/tci78w6Bpm — Julián Capera (@JulianCaperaB) May 8, 2026

HUBO INVASIÓN DE LOS HINCHAS DE DIM EN EL PARTIDO VS. FLAMENGO. MOMENTO CRÍTICO DE LA HINCHADA CON EL EQUIPO. 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8p5AvK2Zwp — SportsCenter (@SC_ESPN) May 8, 2026

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