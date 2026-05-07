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Escrito por:  David Sánchez
Redactor nocturno     May 7, 2026 - 8:19 pm

El partido entre Independiente Medellín y Flamengo, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, sufrió una inesperada suspensión momentánea este jueves 7 de febrero en el estadio Atanasio Girardot.

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De acuerdo con los reportes preliminares, el compromiso tuvo que detenerse por una situación presentada en las tribunas del escenario deportivo, lo que obligó a la intervención de las autoridades y del cuerpo logístico del estadio. Hinchas protestaron con pólvora, titaron vallas y algunos invadieron la cancha.

En los minutos previos al encuentro ya existía tensión alrededor del ambiente en Medellín debido al complicado momento deportivo del DIM y a recientes polémicas con la dirigencia del club. Sin embargo, el compromiso sí estaba autorizado para disputarse con público en las gradas, luego de que se descartara la posibilidad de jugar a puerta cerrada.

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El duelo era clave para las aspiraciones del equipo antioqueño en el Grupo A, especialmente después del empate entre Cusco FC y Estudiantes de La Plata, resultado que mantenía abiertas las opciones de clasificación para el conjunto colombiano.

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