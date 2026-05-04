La eliminación del Independiente Medellín en la Liga dejó un ambiente cargado de frustración, pero lo ocurrido después del pitazo final elevó aún más la tensión entre la dirigencia y la hinchada del equipo.

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El protagonista fue Raúl Giraldo, máximo accionista del club, quien tuvo un cruce con aficionados en el estadio Estadio Atanasio Girardot. Después del final del partido, Giraldo ingresó al terreno de juego y sostuvo un breve diálogo con los jugadores Didier Moreno y Daniel Cataño.

Sin embargo, lo que parecía una conversación interna terminó escalando cuando desde las tribunas comenzaron los reclamos de los hinchas, inconformes por el bajo nivel del equipo y una nueva eliminación.

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De acuerdo con lo observado en videos difundidos en redes sociales, el dirigente respondió con gestos considerados provocadores hacia los aficionados. Pese a los intentos de Moreno y Cataño por calmar la situación, Giraldo permaneció durante algunos minutos en la grama haciendo señales a la hinchada, lo que aumentó la molestia de los presentes.

Acá, un video que muestra lo sucedido:

🇨🇴 Tras la ELIMINACIÓN de Independiente Medellín, Raúl Giraldo, maximo accionista del club, SE FUE FESTEJANDO Y HACIENDOLE GESTOS A LA GENTE. Insólito. pic.twitter.com/89EhFl5Miy — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) May 3, 2026

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Algunos intentaron acercarse al campo, aunque no lograron ingresar, por lo que se trasladaron a la parte baja del estadio para continuar con la protesta.

En medio del ambiente de inconformidad, se escuchó con fuerza el cántico: “Ya se va, Raúl Giraldo, ya se va”, reflejando el descontento de un sector importante de la afición del conjunto ‘poderoso’.

Mientras tanto, el volante Daniel Cataño optó por un gesto conciliador, pidiendo disculpas a los hinchas por la eliminación. En contraste, Giraldo continuó con actitudes que fueron interpretadas como desafiantes por parte de quienes reclamaban explicaciones por el presente deportivo del equipo.

En redes sociales también circularon versiones que señalan que el máximo accionista presuntamente se encontraba en estado de embriaguez al momento de los hechos. No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente y hace parte de lo que se ha difundido entre los aficionados luego del incidente.

Acá, otros videos que muestran la tensión:

🇨🇴 Raúl Giraldo también le MOSTRÓ BILLETES A LOS HINCHAS DE INDEPENDIENTE MEDELLÍN. Vergüenza ajena lo de este tipo. pic.twitter.com/a0rAOtSw4D https://t.co/FeiYwuaKgc — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) May 4, 2026

Y ya se va RAUL GIRALDO ya se va !!! No te queremos más en el @DIM_Oficial PERDEDOR Y MEDIOCRE!! No ganaste nada en esta institución, Viejo MERCENARIO pic.twitter.com/9xqEgOHv1w — Santiago Upegui (@Santiag40342423) May 3, 2026

¿Por qué hay mal ambiente en el Medellín?

El episodio se da en medio de un contexto de inconformidad que no es nuevo. Los seguidores del DIM han manifestado en repetidas ocasiones su molestia con la gestión deportiva, especialmente por decisiones relacionadas con la conformación de la plantilla. En ese sentido, uno de los nombres más cuestionados es el de Federico Spada, actual director deportivo.

A esto se suma un dato que pesa en el ambiente: el equipo antioqueño no consigue un título desde hace 10 años. Además, ha acumulado varias finales perdidas en torneos recientes, como las de 2022-II, 2023-II y 2025-I.

Lo ocurrido en el Atanasio Girardot no solo evidenció el momento deportivo del equipo, sino también la fractura entre la dirigencia y los aficionados. La reacción de Giraldo, sumada a la respuesta de la tribuna, dejó una imagen de alta tensión que podría tener repercusiones en el ambiente institucional del club en los próximos días.

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