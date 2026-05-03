Este domingo, 3 de mayo, finalizó la primera ronda de la Liga BetPlay 2026-1, una jornada muy emocionante porque a lo largo de los partidos que se jugaron de forma simultánea se presentaron muchas situaciones que fueron cambiando constantemente la tabla de posiciones.

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Por ejemplo, en el compromiso en Bogotá, Independiente Santa Fe le dio vuelta al resultado y terminó ganando por 3-1 frente a Internacional de Bogotá, consiguiendo su clasificación directa a las finales. Su rival, por su parte, también avanzó gracias a los otros marcadores de la fecha.

El Deportivo Cali, por ejemplo, perdió una gran oportunidad al empatar 1-1 con Deportes Tolima en Ibagué, un resultado que no le favoreció de ninguna manera.

Independiente Medellín, por su parte, perdió en condición de local con Águilas Doradas, desaprovechando las ventajas que tenía para avanzar a las finales. Finalmente, Millonarios, que llegaba mucho más complicado a esta llave, empató sobre el final con Alianza FC, por lo que también quedó a un gol de eliminar a Inter y avanzar a las finales del campeonato.

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De esta manera, los clasificados a las finales fueron:

Nacional.

Pasto.

Junior.

Tolima.

América.

Once Caldas.

Independiente Santa Fe.

Internacional de Bogotá.

Cómo se jugarán los ‘play offs’ de la Liga BetPlay

De esta manera, Dimayor hizo el sorteo luego de los partidos de Junior y América de Cali y quedó definido que los partidos de cuartos de final serán de la siguiente manera:

Llave A: Nacional vs. Internacional de Bogotá.

Llave B: Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima.

Llave C: Independiente Santa Fe vs. América.

Llave D: Junior vs. Once Caldas.

Cabe destacar que Nacional y Junior, por terminar primero y segundo, respectivamente, quedaron con la ventaja deportiva de cerrar en condición de local.

Ahora, salieron por grupos diferentes para que en caso de avanzar, no se encuentren en otras rondas antes que la final del campeonato, recordando que la semifinal será entre el ganador de la llave A con el B y el C con el D.

Cuándo serán los cuartos de final de la Liga BetPlay

Según el calendario de los torneos internacionales y demás, los partidos de los cuartos de final se jugarán de la siguiente manera:

Ida de los cuartos de final: 9 y 10 de mayo

Vuelta de los cuartos: 13 y 14 de mayo.

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