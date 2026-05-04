El escándalo en el Deportivo Independiente Medellín sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que Raúl Giraldo publicara un video en las redes oficiales del club en el que ofreció disculpas a la hinchada y anunció su salida de la institución tras la polémica vivida en el estadio.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Millonarios, Medellín y Cali ya tienen rivales en Copa BetPlay: así quedaron grupos y cruces)

En el mensaje, difundido un día después de los hechos que provocaron indignación entre los seguidores del equipo, Giraldo reconoció su error y se dirigió directamente a los aficionados del conjunto ‘poderoso’.

Acá, las palabras de Giraldo:

Palabras de José Raúl Giraldo Gómez pic.twitter.com/N0om1gISRx — DIM (@DIM_Oficial) May 4, 2026

En su intervención, el máximo accionista también hizo un repaso de su historia personal con el club y el trabajo que, según él, ha adelantado durante más de una década para fortalecer la institución.

“Toda la vida he estado pendiente porque esta institución sea grande. Desde principios de campesino soñé con ser alguien en el Medellín y llevo 12 años trabajando para que esta institución vaya para adelante”, agregó.

Sin embargo, el punto más contundente de su declaración llegó cuando confirmó que dejará su cargo, en una decisión que, según explicó, busca bajar la tensión generada tras lo ocurrido.

“Mil disculpas y a comentarles que por este motivo daré un paso al costado, buscando que llegué alguien con muchas ideas para que esta institución siempre sea grande. Mil y mil disculpas y seguiremos pendientes de este gran Deportivo Independiente Medellín”, concluyó.

¿Qué pasó con Raúl Giraldo y por qué se desató la polémica?

La controversia que terminó desencadenando la salida de Raúl Giraldo se originó el domingo, tras la eliminación del Deportivo Independiente Medellín en la Liga BetPlay, luego de perder 1-2 frente a Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot.

Al finalizar el compromiso, y en medio de un ambiente cargado por la frustración de los hinchas, el máximo accionista del club descendió al terreno de juego. Lo que ocurrió después quedó registrado en varios videos que rápidamente se viralizaron.

Acá, lo sucedido:

🇨🇴 Tras la ELIMINACIÓN de Independiente Medellín, Raúl Giraldo, maximo accionista del club, SE FUE FESTEJANDO Y HACIENDOLE GESTOS A LA GENTE. Insólito. pic.twitter.com/89EhFl5Miy — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) May 3, 2026

En las imágenes se observa a Giraldo haciendo gestos hacia la tribuna, en una actitud que fue interpretada por los aficionados como provocadora. Lejos de calmar los ánimos, su comportamiento generó una reacción aún más fuerte por parte de la hinchada, que respondió con abucheos e insultos.

La situación escaló a tal punto que algunos jugadores del equipo intervinieron para intentar retirarlo del campo y evitar que el episodio pasara a mayores. La tensión obligó incluso a la presencia de la Policía para controlar el ambiente dentro del estadio.

El contexto deportivo también influyó en la magnitud de la polémica. Medellín quedó eliminado en condición de local en un partido clave, lo que aumentó la frustración de los seguidores, que esperaban un resultado diferente en una instancia definitiva del campeonato.

* Pulzo.com se escribe con Z