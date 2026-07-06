Un hombre señalado de cometer presuntos abusos contra sus tres hijastras, de 13, 14 y 15 años, fue capturado en las últimas horas por la Policía Metropolitana de Bogotá en un operativo realizado en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido de manera reiterada desde 2023, primero en Antioquia y posteriormente en la capital del país.

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Las autoridades establecieron que las presuntas agresiones comenzaron cuando la familia residía en el municipio de Bello (Antioquia). Posteriormente, tras el traslado a la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, los abusos habrían continuado. Según el proceso investigativo, el episodio más reciente fue reportado el pasado 23 de mayo.

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La Policía Metropolitana informó que una de las adolescentes presenta una condición de discapacidad cognitiva, circunstancia que habría incrementado su estado de vulnerabilidad frente a los hechos investigados.

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Además de los presuntos abusos, las autoridades señalaron que el hombre ejercía violencia física contra las menores. Según la investigación, las golpeaba y las intimidaba con expulsarlas de la vivienda si revelaban lo que estaba ocurriendo, situación que habría mantenido en silencio a las víctimas durante varios meses.

La captura se produjo mediante orden judicial en la localidad de Rafael Uribe Uribe, como resultado de un trabajo conjunto entre la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación.

Tras su detención, el procesado fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo, por el cual deberá responder ante la justicia.

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Luego de la captura, la Policía Metropolitana de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades recordaron que este tipo de casos pueden ser reportados a través de las líneas 123, 141 y 155, así como directamente ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de activar las rutas de protección y evitar que las víctimas continúen siendo sometidas a situaciones de violencia.

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