Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

El 11 de marzo de 2021 quedó grabado para siempre en la memoria de María Camila Gómez Rey. Ese día, la mujer, entonces de 30 años, estuvo al borde de la muerte tras ser víctima de un brutal ataque cometido por quien era su pareja sentimental, Juan David Marulanda Jaramillo. La violencia ejercida en su contra fue de tal magnitud que le ocasionó graves lesiones internas que comprometieron su vida y requirieron atención médica especializada.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Fiscalía tipifica como feminicidio el caso de Natalia Villalba hallada muerta en apartamento de Chapinero, Bogotá)

Lo que comenzó como una relación de pareja terminó convirtiéndose en uno de los casos de violencia de género más impactantes registrados en Fusagasugá, Cundinamarca. Después de un largo proceso judicial, las pruebas recopiladas por las autoridades permitieron que la justicia condenara al agresor a 23 años de prisión, una sentencia que representó un importante paso para la víctima en su búsqueda de verdad y reparación.

Sin embargo, la historia de María Camila no empezó aquella noche. Su vida estuvo marcada desde muy joven por múltiples dificultades familiares y sociales que la llevaron a atravesar momentos de profunda vulnerabilidad. Durante un tiempo vivió en sectores de Cazucá, donde enfrentó condiciones adversas que hicieron aún más complejo su proyecto de vida.

Lee También

A pesar de ese difícil contexto, nunca dejó de luchar por salir adelante. Tras sobrevivir al ataque, inició un largo proceso de recuperación física y emocional que implicó enfrentar secuelas médicas, psicológicas y personales. Cada etapa estuvo acompañada por el desafío de reconstruir una vida que la violencia intentó destruir.

Hoy, María Camila rompe el silencio para contar su historia con un propósito claro: demostrar que es posible sobrevivir, reconstruirse y convertirse en la voz de quienes aún permanecen atrapadas en relaciones marcadas por el maltrato. Su testimonio busca generar conciencia sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y la necesidad de denunciar antes de que las agresiones escalen hasta poner en riesgo la vida.

Uno de los motores que la impulsan a seguir adelante es su hija Luciana. La joven madre asegura que trabaja cada día por fortalecer el vínculo con la menor y ofrecerle un futuro diferente, lejos de los episodios de violencia que marcaron su pasado.

(Vea también: Madre de joven estudiante pide que se sepa la verdad detrás de su desaparición)

El expediente judicial, conocido en exclusiva, reconstruye los hechos que llevaron a la condena de Juan David Marulanda Jaramillo y evidencia el alto grado de sevicia con el que actuó durante la agresión. La decisión de los jueces envía un mensaje contundente sobre las consecuencias legales de este tipo de delitos.

Más allá de la sentencia, María Camila espera que su historia sirva para que otras mujeres encuentren la fuerza para denunciar, buscar ayuda y romper el ciclo de la violencia. Su caso es el reflejo de una superviviente que, pese al dolor, decidió convertir su experiencia en un símbolo de resiliencia y esperanza.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.