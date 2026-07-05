El excandidato presidencial Iván Cepeda insistió en que no reconocerá a Abelardo de la Espriella como jefe de Estado y advirtió que impulsará acciones de desobediencia civil pacífica si el presidente electo mantiene el rumbo que, a su juicio, compromete la soberanía nacional.

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(Vea también: “A confrontar”: Cepeda insistió en desobediencia civil y hasta le saltaron dentro del Gobierno)

Durante una concentración adelantada este 4 de julio en Cali, el congresista sostuvo que la oposición emprenderá acciones de resistencia y protesta, insistiendo en que serán desarrolladas de manera pacífica.

Qué dijo Cepeda sobre De la Espriella

En su intervención ante los asistentes al evento, Cepeda lanzó un mensaje directo al presidente electo.

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“No vamos a reconocer a De la Espriella como jefe de Estado definitivamente, que no siga por ese camino, esto quiere decir que no obedeceremos decisiones y que emprenderemos acciones siempre pacíficas para resistir, protestar y oponernos frente a esas órdenes”.

El senador también señaló que la continuidad de las decisiones del futuro Gobierno llevaría a la oposición a intensificar ese tipo de acciones.

“De continuar por el camino que está recorriendo el señor Abelardo de la Espriella y su futuro Gobierno, nos obliga a emprender el camino de la desobediencia civil pacífica”.

A esto viene Cepeda a Cali, a desconocer el presidente electo Abelardo Delaspriella y llamar a la desobediencia civil, Cepeda hermano perdiste, porque será que la izquierda sólo se las da de demócrata en campaña, una vez ganan o pierden sacan su lado criminal. pic.twitter.com/jEKzSnK3FS — Santiago Henao (@henao_velezSA) July 4, 2026

Cepeda condicionó el reconocimiento del nuevo Gobierno

Además de sus declaraciones en la plaza pública, Cepeda promovió un mensaje en el que condicionó la legitimidad del nuevo Gobierno a que Abelardo de la Espriella renuncie a su ciudadanía estadounidense y aclare los presuntos vínculos con agencias de inteligencia de Estados Unidos, argumentos que, según el senador, están relacionados con la defensa de la soberanía nacional.

SOBRE LA DESOBEDIENCIA CIVIL PACÍFICA pic.twitter.com/onIhSkB3iU — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) July 5, 2026

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.